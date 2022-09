‘Zwemmen voor 20 euro? Dan komt er niemand meer’

Voor 6 euro kun je in zwembad Octopus in Leusden de hele middag van de glijbaan, in het bubbelbad, je mee laten voeren met de stroomversnelling om daarna in de draaikolk terecht te komen.

Het is de vraag hoelang dat nog kan voor die prijs. De zwembranche maakt zich grote zorgen over de hoge gasprijzen. Gemeentebaden worden gedwongen om hun contract met Gazprom te verbreken. Nieuwe energiecontracten zijn zo’n vier keer duurder. Sommige zwembaden moeten dicht.

Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, vreest dat zwemmen straks onbetaalbaar wordt. “Als de hoge kosten worden doorberekend op de toegangskaartjes heb je het over kaartjes van 15 tot 20 euro. Dan komt er niemand meer. Mensen gaan dan kiezen tussen zwemles of hun huis warm stoken.”

‘Een bad is net als een kop thee’

Zwembaden slurpen energie doordat ze het water en de temperatuur op de kant op peil moeten houden. “Bij mijn zwembad in Hilversum heb je een bad waar de watertemperatuur 34,5 graden is”, zegt De Winter. “Dat moet lekker warm zijn, voor mensen met Parkinson en dat soort doelgroepen. Als je wil dat het water niet afkoelt, moet de temperatuur op de kant wat hoger zijn, dus zo’n 37 graden. Een bad is net als een kop thee. Als je daar iets koudere lucht overheen blaast, koelt het af.”

Het bedrijf SRO, dat tientallen sportaccommodaties in acht gemeenten beheert, waaronder zwembad Octopus, is momenteel aan het berekenen wat de gevolgen zijn van de hoge gasprijzen. Er is iets meer tijd gekomen om te puzzelen. De deadline voor gemeenten, scholen en drinkwaterbedrijven om van het Russische gas af te stappen is verschoven van 1 oktober naar 1 januari. Het is daarom nog niet helemaal duidelijk wat zwembadbezoekers straks gaan betalen. “We praten op dit moment met alle opdrachtgevers over verschillende opties, zoals bijvoorbeeld beperking van openingstijden, sluiting van douches, lagere temperatuur van het water en duurdere toegangskaarten”, zegt een woordvoerder.

SRO is bang dat zwemmen in de ene gemeente veel duurder wordt dan in de andere, omdat de eis om het contract met Gazprom te verbreken niet geldt voor diensten die niet aanbesteed worden, zoals voor private ondernemingen die zwembaden exploiteren.

Bang voor de nieuwe huurprijzen

Richard van den Berg van Envoz, een opleidingscentrum waarbij 400 zwemscholen in zeven landen zijn aangesloten, denkt dat de energiecrisis invloed gaat hebben op de zwemvaardigheid van kinderen. De ondernemers die zwembaden huren vragen zich af of ze hun lessen straks nog kunnen geven. “Onze klanten zijn allemaal bang voor de nieuwe huurprijzen. Als de huur met een derde wordt verhoogd, heeft dat enorme impact op de ouders. Dan is het de keuze: zwemles of een nieuwe winterjas.”

Lees ook:

De wachtlijst voor zwemles wordt steeds langer door corona

Leerachterstanden door corona treden niet alleen op in het onderwijs. Op zwemles is door de coronarestricties een grote wachtlijst ontstaan.