Zwangeren vaker op ic door deltavariant

De deltavariant van het coronavirus zorgt voor een ernstiger ziekteverloop bij ongevaccineerde zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Sinds de deltavariant dominant werd, in juli dit jaar, leidt een ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot opname op de intensive care.

Artsen waarschuwden in augustus al dat de deltavariant gevaarlijker leek voor zwangeren. Dat wordt nu bevestigd door cijfers uit het landelijke systeem dat ernstige ziekten tijdens de zwangerschap en in de eerste 42 dagen na de geboorte registreert (NethOSS). Trouw kreeg die cijfers via Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht en voorzitter van NethOSS.

28 procent van de opgenomen zwangeren kwam op de IC

Sinds half juli zijn volgens het systeem 80 zwangeren en kraamvrouwen met covid opgenomen in het ziekenhuis. Van hen had 28 procent (22 vrouwen) behandeling op de IC nodig. Ter vergelijking: tijdens de piek van de alfavariant in april en mei kwam van de 129 zwangeren en kraamvrouwen in het ziekenhuis slechts 16 procent op de ic terecht.

Ook het Erasmus MC ziet een toename van de ic-opnames. Van de 26 zwangere vrouwen die sinds het begin van de pandemie op de Intensive Care zijn opgenomen, kwam de helft in de afgelopen vier maanden binnen, zegt Hans Duvekot, gynaecoloog in het Rotterdamse Erasmus MC.

Bij andere groepen coronapatiënten steeg het aandeel ic-opnames slechts licht onder de deltavariant: van 15 procent in het voorjaar tot 18 procent de afgelopen maanden.

‘Soms moeten we kinderen eerder halen’

Brits onderzoek onder ruim 3300 zwangeren laat zien dat de deltavariant vaker dan eerdere virusmutaties leidt tot ernstige ziekte. “Het virus lijkt te muteren in het nadeel van zwangere vrouwen”, stelt Duvekot. “We hebben gelukkig een methode om hen op de buik te kunnen beademen, maar soms gaat het zo slecht met de vrouwen, dat we de kinderen eerder moeten halen. Moeders krijgen de geboorte dan niet mee en vroeggeboren kinderen kampen mogelijk hun leven lang met gezondheidsproblemen.” Twee van de vrouwen in het Erasmus verloren hun kind.

Ook bij de alfavariant liepen zwangere vrouwen al een 2,5 keer grotere kans om op de ic te belanden dan niet zwangere leeftijdsgenoten. Dat zwangeren überhaupt kwetsbaarder zijn voor covid, komt onder meer doordat hun afweersysteem anders staat afgesteld. Bovendien hebben ze meer zuurstof nodig en moet hun hart harder kloppen.

In het VK is 20 procent van de patiënten aan de beademing zwanger

Uit het Verenigd Koninkrijk kwam vorige week een alarmerend bericht. Ongevaccineerde zwangere vrouwen vormen daar volgens de National Health Service nu 20 procent van het totale aantal covidpatiënten dat wordt beademd. “Dat zien wij in Nederland gelukkig niet”, zegt Bloemenkamp.

Hier gaat het om hooguit enkele gevallen op een totaal van zestig of zeventig ic-opnames per week. Waarom er in het Verenigd Koninkrijk meer zwangere vrouwen worden getroffen, kunnen Bloemenkamp en Duvekot niet goed verklaren.

Vrijwel alle zwangere vrouwen met covid zijn ongevaccineerd

In Nederland zijn vrijwel alle zwangere vrouwen die met covid worden opgenomen ongevaccineerd, zeggen de twee experts. Het overgrote deel van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Onder die groep is de vaccinatiebereidheid lager, bleek eerder uit onderzoek. Zwangere vrouwen maken zich volgens Bloemenkamp ook vaak zorgen over mogelijke gevolgen van het vaccin voor de vrucht.

“Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer vrouwen die zich al voor de zwangerschap hebben laten vaccineren. Zwangere vrouwen die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan dat alsnog te doen”, zegt Bloemenkamp. Ze benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat het vaccin bij zwangeren niet leidt tot andere of ernstiger bijwerkingen.

“Vrouwen zijn vaak bang dat het vaccin bij de vrucht komt, maar dat is niet zo”, zegt Duvekot. “Het vaccin kan niet door de placenta. Alleen de antistoffen die je aanmaakt, bereiken de vrucht.”

