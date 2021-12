Zwangere vrouwen die twijfelen over het coronavaccin, willen meer weten: ‘het was echt een moeilijke keuze’

Het was een moeilijke keuze. Nog steeds zijn er momenten dat Latifa El Khoulati zich afvraagt of ze het wel goed heeft gedaan. Wanneer ze een andere zwangere vrouw hoort zeggen dat een vaccin vóór de bevalling echt geen optie is, slaat de schrik haar om het hart. Heeft ze dan misschien toch een verkeerde beslissing genomen? De twijfel was er immers al, en niet zo’n beetje ook. “Ik vertrouw dan maar op het advies van mijn gynaecoloog.”

El Khoulati is zes maanden zwanger van een tweeling en sinds twee weken volledig gevaccineerd. Die combinatie is niet vanzelfsprekend. Heeft grofweg vijf van de zes Nederlanders voor een vaccin gekozen, bij zwangere vrouwen zijn dat er drie op de zes. Reden voor het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch om aan de bel te trekken, juist ook omdat zwangere vrouwen meer dan hun leeftijdsgenoten zijn vertegenwoordigd op de intensive care. Een coronabesmetting heeft voor hen vaak grotere gevolgen.

En daarmee zijn ook de gevolgen voor het kind groter, zegt gynaecologe Hedwig van de Nieuwenhof. En dat is nu net degene voor wie de vrouwen het vaccin links laten liggen. “We hebben al diverse vrouwen gezien die rond de dertig weken zwanger waren en echt ziek werden van corona. Hun longen staan hoger en komen in de verdrukking. Hun lijf, dat al zo hard werkt, moet dan ook nog de infectie de baas zien te worden. Komen de vrouwen op de ic en moeten ze aan de beademing, doen we er soms goed aan de baby vervroegd te halen. Over het algemeen is de kans op ic-opname gelukkig klein, maar dit is een reëel risico. We hebben het hier al meer dan eens gezien en wij zijn dan nog maar één ziekenhuis.”

Verwarring vanwege verandering advies

Elders in het land ontstaat hetzelfde beeld. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ziet sinds de intrede van de deltavariant een toename van het aantal (ongevaccineerde) zwangere vrouwen in het ziekenhuis, bij wie de situatie ook nog eens vaak snel verslechtert. Dit zijn niet per definitie antivaxxers, zegt woordvoerder Ank Louwes. “Zwangeren krijgen vaak te horen dat ze zo gezond en natuurlijk mogelijk moeten leven: niet roken, niet drinken, weinig medicijngebruik, gezond eten. Het kan zijn dat het in hun ogen botst met een vaccinatie.”

Daar komt bij dat in de eerste maanden van dit jaar nog het advies gold om bij zwangere vrouwen terughoudend te zijn met een coronaprik. Louwes: “Er was toen nog te weinig informatie. Pas na drie maanden kwamen er positieve onderzoeksgegevens en daarmee een positief advies. Dat kan verwarrend zijn.”

In de spreekkamer ervaart Van de Nieuwenhof dat het veel vrouwen aan actuele en betrouwbare informatie ontbreekt. “Hun belangrijkste zorg bestaat uit de langetermijngevolgen van de vaccinatie. Ik heb niet overal een antwoord op, maar ik ken wel de gevolgen van een te vroeg geboren kind door een coronainfectie. Het is vaak al een geruststelling als we vertellen dat het vaccin niet door de placenta gaat. Antistoffen daarentegen wel.”

Nieuwsberichten komen beperkt door

In haar praktijk in Geldermalsen is het vaak de eerste vraag die Lianne Zondag krijgt: wat is jullie vaccinatieadvies? De verloskundige heeft de indruk dat veel zwangere vrouwen best goed zijn geïnformeerd, maar dat hun gevoel een prik toch in de weg staat. “Sommigen durven al geen paracetamol te nemen als ze zwanger zijn. Ik ken vrouwen die zo weinig mogelijk buiten komen, boodschappen laten bezorgen en verjaardagen overslaan, maar geen vaccin nemen. Alleen, veel besmettingen vinden thuis plaats, je kunt het niet altijd voorkomen.”

Nieuwsberichten van de laatste weken over zwangerschapscomplicaties bij covidbesmetting komen beperkt door, ervaart Zondag. “Dat lijkt toch altijd ver weg. Pas als wij vertellen dat we in Geldermalsen ook vrouwen hebben die zijn opgenomen en ondersteund werden bij de beademing, dringt het door. Dan pas beseffen mensen dat het echt voorkomt.”

Dan zijn er nog allerlei theorievarianten, zegt Zondag. “Zoals mensen die onterecht geloven dat inenting invloed heeft op de vruchtbaarheid. Deze mensen zien we vaak niet, omdat ze nog niet zwanger zijn. Al had ik gisteren iemand die juist met de prik had gewacht en zich nu, tijdens de zwangerschap, wel heeft laten vaccineren. Het risico op onvruchtbaarheid was immers niet meer aan de orde.”

El Khoulati is op de meeste momenten blij dat ze uiteindelijk voor de prik heeft gekozen. “Maar het was echt een moeilijke keuze. Als je graag een kind wilt, bescherm je dat. Maar bescherm je het door je wel te laten vaccineren of door het niet te doen? Je hoort en leest er zo veel over. In mijn omgeving waren er mensen die zeiden dat ik wel een prik moest halen en mensen die zeiden van niet. Het duizelde in mijn hoofd, ik werd daar echt gek van. Toen heb ik besloten op mijn gynaecoloog te vertrouwen. Maar als ik eerlijk ben, voelde de eerste prik heel raar. Pas toen ik bij de eerstvolgende echo zag dat alles goed was, raakte ik opgelucht.”

Grote behoefte aan informatie De chatbox vormt een waterval aan vragen en angsten. Voor het webinar van het Jeroen Bosch ziekenhuis over vaccinatie bij zwangeren of vrouwen met een kinderwens – afgelopen donderdag – waren meer dan zeshonderd aanmeldingen. Veelal van vrouwen die twijfelen of ze met een baby in de buik een prik moeten gaan halen. Hun vragen gaan over vruchtbaarheid, mogelijke aantasting van de placenta, borstvoeding na vaccinatie, onregelmatige ongesteldheid, lange termijneffecten (de DES-dochters worden aangehaald) en – als je toch voor vaccinatie kiest – welke fase van de zwangerschap het meest geschikt is. Gynaecologe Hedwig van de Nieuwenhof benadrukt dat het vaccin geen invloed heeft op aangeboren afwijkingen, miskramen, doodgeboorte of vruchtbaarheid. Maar ze snapt de zorgen. “Deze vrouwen zijn zwanger, dat alleen is al spannend genoeg. En dan is er ook nog corona.” De enorme belangstelling voor het webinar bewijst volgens de gynaecologe dat er veel behoefte is aan informatie. Om die reden startte haar ziekenhuis deze week een speciaal spreekuur voor zwangere vrouwen en hun partner. “In de reguliere spreekuren is er te weinig tijd om dit onderwerp goed te behandelen. We maken nu drie dagen per week mensen vrij om goed het gesprek te kunnen aangaan.”

