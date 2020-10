Zusje Nicky Verstappen: ‘Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd?’

Lang bleef ze hem aankijken. Ook toen Jos B. na een lange stilte stamelend reageerde op haar verklaring, wendde Berthie Verstappen haar blik niet van de verdachte af. Net als de rest van haar familie houdt ze B. verantwoordelijk voor de dood van haar zoon Nicky. “Het leven dat wij nu lijden – ja, met een lange ij – komt door jou”, zei ze in de rechtbank van Maastricht. “Jij bent de dader, ik heb daar geen enkele twijfel over. En wat doe jij? Jij zwijgt voornamelijk.”

Gisteren nam B. meermaals het woord. De 57-jarige natuurliefhebber zei zich te kunnen inleven in het verdriet van de naasten van Nicky, een elfjarig jongetje dat in 1998 tijdens een Limburgs zomerkamp verdween en later dood werd aangetroffen in een sparrenveld. Maar met nieuwe informatie kwam hij niet.

Meermaals verwees B. naar zijn eerder gegeven verklaring. Eind september legde hij in de rechtszaal uit hoe zijn DNA-sporen op de kleding en het lijfje van Nicky terecht zijn gekomen. Hij zei dat hij in augustus 1998 op het dode jochie was gestuit tijdens een fietstocht. Nadat hij was neergeknield, raakte de Limburger in paniek vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij een zedenzaak. B. vertrok. Met niemand sprak hij over zijn ontdekking. De introverte man zegt Nicky niet te hebben ontvoerd, misbruikt of gedood, feiten waarvan hij wordt verdacht.

Roofdier

Hoewel de doodsoorzaak en het seksuele misbruik van Nicky niet onomstotelijk vaststaan volgens deskundigen, is de familie ervan overtuigd dat hij vermoord is. “Omdat een volwassen man, een grote kerel, zichzelf niet in bedwang had en zich aan hem heeft vergrepen”, zo zei zijn moeder. “Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier, dat op jacht was naar een prooi. Die gedachte, die wetenschap, is onverdraagbaar en kwelt ons elke dag.”

Ze telt de dagen sinds haar kind haar is ontnomen. “22 jaar, acht weken en drie dagen geleden is ons leven compleet kapotgemaakt. Sinds 10 augustus 1998 is er geen dag voorbij gegaan zonder pijn, zonder verdriet, zonder verlangen naar onze Nick.” Iedere dag brandt Berthie een kaarsje voor haar zoon, samen met haar man en dochter. “Meer dan 8000 in totaal. In die 22 jaar zijn we duizenden keren naar zijn graf geweest. Telkens met de vraag: waarom?”

Kapotgemaakt

Ook de tante en het zusje van Nicky maakten gebruik van het spreekrecht voor slachtoffers. “Heeft hij nog lang geleefd?”, vroeg Femke, die zeven was toen ze haar broer verloor. “Zou hij bang geweest zijn? Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd?” Vragen over de laatste momenten van Nicky’s leven blijven eindeloos in haar hoofd rondspoken. “Jij hebt onze levens hartstikke kapotgemaakt”, richtte ze zich tot B. “Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster.”

Antwoorden kregen de familieleden niet. “Ik kan heel goed begrijpen hoeveel pijn het moet doen om je eigen kind te missen”, reageerde B. op moeder Berthie. “Ik kan me ook heel goed indenken hoe het is om dan 22 jaar te moeten wachten op een antwoord.” Misschien had hij eerder uitleg moeten geven, vervolgde hij. “Helaas is mijn verklaring niet wat ze willen horen, wat ze graag zouden horen. Ik kan geen andere verklaring afleggen, dan wat mijn verklaring is. Hun wens is niet mijn waarheid.”

