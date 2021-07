Zuid-Limburg zet zich schrap voor nieuwe hoosbuien

Ook woensdag en donderdag wordt nog regen verwacht. Het KNMI houdt er rekening mee dat dagelijks meer dan 75 millimeter kan vallen. Plaatselijk kan dat zelfs meer dan 150 millimeter zijn, denkt de weerdienst. Dat is meer dan gemiddeld in de gehele maand juli valt.

Nu al is de overlast groot op veel plaatsen. Zo stortte in Kerkrade dinsdagavond het dak van een bedrijfspand in door de plensbuien. De aanwezigen konden op tijd wegkomen en niemand raakte gewond. Tussen Heerlen en Maastricht kwam een deel van de snelweg A79 blank te staan door de regen. Rond 19:00 was er rondom de gemeenten Valkenburg, Voerendaal, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf al tussen de 50 en 70 millimeter neerslag gevallen.

Puinhoop door heftige regenval op de A79 in Heerlen pic.twitter.com/W9pS8CapK3 — Henry VeltrⓇp (@henryveltrop) 13 juli 2021

Bij de Veiligheidsregio Limburg-Zuid stond de telefoon dinsdagavond roodgloeiend, vertelt woordvoerder Samantha Wisniewski. “Kort nadat het KNMI code oranje afkondigde kwamen bij ons al meldingen binnen over ondergelopen kelders, ondergelopen woonkamers, putdeksels die omhoog kwamen, vijvers die overstroomden en straten die vol water liepen.”

Omdat de regen voorlopig niet ophoudt, verwacht de veiligheidsregio opnieuw een drukke dag. “De situatie wordt goed in de gaten gehouden. Er wordt de hele dag overlegd met de brandweer en de politie, de gemeenten waar veel overlast is en het waterschap en Rijkswaterstaat.”

Als de situatie ergens gevaarlijk wordt kan het zijn dat evacuatie nodig is. “Maar zo ver is het echt nog niet”, benadrukt Wisniewski. Wel helpt de brandweer volgens haar op veel plaatsen bij het leegpompen van woningen.

Voorlopig blijft code oranje van kracht in het gebied. Dat betekent dat wordt geadviseerd daar niet de weg op te gaan. “Moet je toch de weg op? Pas dan je rijgedrag aan en bereid je goed voor door te kijken of je van te voren kunt bepalen of de weg bereikbaar is of niet”, zegt Wisnieuwski namens de veiligheidsregio.

Zandzakken staan klaar. Bewoners kunnen de zakken halen en vullen met zand. Limburg bereidt zich voor op veel regen. Beeld ANP

De hulpdiensten doen ondertussen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. “Bel in andere gevallen de gemeente of probeer het zelf op te lossen”, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen persbureau ANP. Nu is de meldkamer overbelast omdat veel mensen het noodnummer bellen. Terwijl: “Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen”, aldus de woordvoerder.

De regenval heeft ook gevolgen voor de scheepsvaart. Rijkswaterstaat adviseert recreatievaarders voorlopig niet over de Maas te varen. Bij hoogwater door veel regen kan een sterke stroming ontstaan op de rivier. Omdat het water in zomer zelden zo hoog staat als nu, zijn de meeste recreatievaarders die stroming niet gewend. Volgens de Unie van Waterschappen kan de Maas woensdag een stand bereiken die sinds 1980 niet meer in de zomer is voorgekomen.

