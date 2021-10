Zuid-Limburg is na de overstromingen weer klaar voor de toeristen, bijna dan

Het is wolfshond Laika die momenteel voor de aanloop zorgt. De trouwe viervoeter zorgt ervoor dat mensen even blijven staan als ze in hartje Valkenburg langs restaurant Bok19 lopen. Een voorzichtige aai, een vragende blik naar binnen en dan komt Willem Willemse al aangelopen om zijn verhaal te vertellen. Een lunch of diner kan Willemse de mensen nog niet bieden, een praatje wel. Hoe hij in maart met zijn vriendin het pand kocht, alles vernieuwde, eind juni open ging, drie weken later in zijn nieuwe zaak kon zwemmen en dus weer van voren af aan kon beginnen. Inclusief zijn vaste grapje: “Ik heb één voordeel. Ik weet nog hoe het zat.”

Vandaag moet de vloer geëgaliseerd. Hij is niet de enige ondernemer in de Grotestraat die nog bezig is. De Griek, een steakhouse, diverse lunchrooms, het hotel op de hoek: allemaal nog dicht. Volle containers verraden drukke werkzaamheden in de panden. Hogerop, verder van de Geul, zijn alle terrassen bezet. Nog een paar weken, dan is Bok19 ook zo ver. “Begin november komt alle apparatuur, zoals een afwasmachine. En komt die niet, dan gaan we met de hand afwassen. Tot die tijd maak ik maar een praatje met de voorbijgangers. Dat is ook wel goed voor mijn proces.”

Eén op de tien is nog gesloten

Drie maanden na de overstromingen is Valkenburg voor een groot deel weer als vanouds. Toeristen weten het stadje weer te vinden, de meeste hotels, restaurants en winkels draaien weer, alsof er niets is gebeurd. “Op 1 augustus was 70 procent van de bedrijven weer open”, zegt de plaatselijke voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Lars Dorren, zelf een nauwelijks getroffen hotelier. “Eén op de tien is nog steeds gesloten. Die zitten overwegend pal aan de rivier.”

De rivier. Charme van Valkenburg, spookachtig op de 15de en 16de juli. Je kunt het je niet voorstellen als je op een zonnige herfstmiddag door het stadje slentert. Een beekachtig watertje is het, de oppervlakte ver onder de metershoge kademuren. Schattige bruggetjes verbinden de huizen aan de Gosewijnstraat over de Geul met de Bogaardlaan. Diezelfde woningen, veelal nog altijd leegstaand, laten zien dat er van idylle geen sprake was toen het water zich zonder mededogen een weg zocht door het toeristische centrum. Nog steeds kunnen bewoners het amper geloven, al voltrok de ramp zich voor hun ogen.

Beeld Louman & Friso

Maar zie, de stad heeft zich opgericht. “Vanaf dag twee waren honderden vrijwilligers in de weer om alles te herstellen”, vertelt Dorren trots. “Mensen liepen zaken in waar ze nog nooit waren geweest, alleen om te helpen. Restaurants en hotels die minder hard waren getroffen, verzamelden hun ingekochte eten om lunchpakketten te maken voor al die vrijwilligers. Groothandels hielpen mee. Als de ramp iets moois heeft gebracht, dan was het die saamhorigheid.”

De grote aandacht was niet altijd fijn voor de ondernemers

Een paar kilometer stroomafwaarts weet Maike Vaessen wel hoe ze camping ’t Geuldal moet aanprijzen. Hoor het kabbelende water vanaf uw ruime kampeerplaats, lezen we op de website. En ja, ook aan de rand van de camping lijkt de Geul haast stil te staan. Voor wie de beelden van juli heeft gezien, is het haast onwerkelijk te horen dat ’t Geuldal maar een week is dicht geweest. Ook hier mogelijk gemaakt door vele helpende handen. Vaessen: “Ik heb een appgroep voor Kerstmis, zodat ik alle vrienden en kennissen tegelijk fijne dagen kan wensen. Die heb ik toen gebruikt met de vraag of ze alsjeblieft wilden komen helpen. Dat ging voortvarend.”

Voor een oktoberdag is de camping goed bezet. Maar nog steeds ervaart Vaessen dat een reis naar Zuid-Limburg niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “Veel mensen informeren of het al kan. De grote aandacht voor de overstromingen is niet altijd in het voordeel van de ondernemers geweest. Lokaal was het natuurlijk heel erg, maar in sommige berichtgeving leek het alsof heel Zuid-Limburg van de kaart was geveegd. Collega’s verderop in het Heuvelland hadden ook last van annuleringen, terwijl daar weinig aan de hand was.”

Het is de reden dat Visit Zuid-Limburg al snel een campagne opstartte om toeristen weer naar het gebied te krijgen. Vanwege corona mocht het hoogseizoen niet verloren gaan, zegt directeur Anya Niewierra. “In het verleden hadden we in december, vanwege de kerstmarkt en de concerten van André Rieu, veel meer overnachtingen dan in de zomer. Zuid-Limburg was in juli en augustus hooguit een tussendoortje voor mensen die hun hoofdvakantie in Frankrijk of Spanje vierden. Door corona waren we opeens de vervanger van die landen, mensen bleven dichtbij. Maar toen kwam de watersnood en regende het opeens annuleringen. Dat konden we niet hebben. De zomer was onze eerste kans om weer omzet te maken na alle corona-ellende.”

‘We verlenen onze identiteit aan de Geul’

Maar dan moeten bezoekers wel kunnen wandelen en fietsen. Honderden vrijwilligers liepen daarom 2300 kilometer aan wandelpaden af om te controleren waar de knelpunten lagen. Er bleken maar weinig onbegaanbare stukken te zijn, dus het toerisme kon weer op gang komen. Niewierra: “De eerste terrasjes stonden ook snel weer buiten. Inmiddels merk je niet veel meer van de ramp, al spelen zich nog wel individuele drama’s af. Bedrijven die het niet geregeld krijgen met de verzekering, mensen die nog niet in hun huizen kunnen wonen. Ondanks de saamhorigheid doet de watersnood ook iets met de psyche. De Geul is de essentie van Valkenburg, we verlenen er onze identiteit aan. Maar diezelfde Geul heeft ons nu veel leed bezorgd. Een schoonheid waar ook gevaar in schuilt. Daar moeten we iets mee.”

De boodschap om Zuid-Limburg weer te bezoeken, slaat aan. De boekingen voor de herfstvakantie gaan goed. Ondanks de sluiting van bijvoorbeeld pretpark De Valkenier, vanwege het water inderdaad, gaan de familiekamers volgens Dorren van de horecabond ‘als warme broodjes’. “Natuurlijk zijn sommige zaken of attracties nog dicht. Maar we hebben in Valkenburg en omgeving nog genoeg te bieden.”

Nog meer dan naar de herfstvakantie kijkt de stad overigens uit naar 12 november. Dan begint de kerstmarkt in Valkenburg, traditioneel goed voor honderdduizenden bezoekers. Het is precies daarom dat Bok19, het restaurant van Willem Willemse, dan open is. Linksom of rechtsom, verzekert het baasje van Laika, het gaat gebeuren. Al moet hij zelf voor afwasmachine spelen.

Paulien van Ogtrop, eigenaresse van lunchroom De Bongerd aan het Walramplein in Valkenburg, is net een paar dagen heropend. Beeld Roger Dohmen

‘Ik ben enorm trots dat we hier nu staan’ De vele bossen bloemen in lunchroom De Bongerd verraden een recente heropening. Afgelopen zondag kon Paulien van Ogtrop voor het eerst weer gasten ontvangen. Verbazingwekkend, vindt ze zelf, want de zaak ligt pal langs de Geul. “Er stond hier anderhalve meter water binnen. Na het sloopwerk moesten de vloer en de muren acht weken drogen voordat we konden gaan opbouwen.” Niets kon het water op 15 juli tegenhouden. “In de zaak hadden we alles hoger gezet. Bloembakken voor de deur, margarine tussen de spleten van de deur gesmeerd. Tevergeefs. Zelfs de apparatuur is niet gespaard gebleven. Nu ben ik enorm trots dat we hier weer staan.” Ondanks de ellende noemt Van Ogtrop de Geul nog steeds het mooiste riviertje van Nederland. “Het kabbelende watertje typeert onze streek. Het ziet er toch fantastisch uit?” Ze vindt dat Valkenburg na de watersnood nog niet helemaal zichzelf is. “Maar er gaat steeds meer open en de sfeer is goed. Iedereen is optimistisch. Sommige collega’s hebben zelfs een heel goed zomerseizoen gehad. Daar was ik ook blij mee. Valkenburg moest blijven leven, daar liften wij op mee. Wie hier in de zomer komt, komt vaak ook in december. Nu we weer open zijn, is dat ook goed voor ons.”

Claudia Volders, mede-eigenares van hotel Walram, met de ordners vol bonnetjesadministratie van de afgelopen jaren. De administratie stond in de ondergelopen kelder. Beeld Roger Dohmen