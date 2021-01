Zuid-Afrikaanse coronavariant rukt nu ook op in Nederland, en wel in Gorinchem

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus verspreidt zich nu ook door Nederland. Het RIVM maakte dinsdagmiddag bekend dat de afgelopen week veertien keer de Zuid-Afrikaanse variant is aangetroffen.

Een paar uur later kwam daar het bericht bij dat Gorinchem kampt met een uitbraak van de nieuwe ongenode gast. Meerdere mensen hebben de mutatie onder de leden, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid. Zeker achttien medewerkers en cliënten van een praktijk voor fysiotherapie zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen.

De nieuwe mutaties waren al eerder in Nederland gesignaleerd. Op 22 december vorig jaar testte de eerste Nederlander positief op de variant. Voor zover bekend maakt de Zuid-Afrikaanse variant niet zieker, maar hij is net als de Britse variant wel besmettelijker. Hoeveel besmettelijker is nog niet vastgesteld.

Effectiviteit vaccin iets minder

Wat het Zuid-Afrikaanse virus vervelender maakt dan de ‘gewone’ corona, is dat hij beter in staat is om antilichamen te ontwijken. Moderna liet eerder deze week weten dat de bescherming tegen de Britse variant net zo hoog is tegen de reguliere, maar dat de effectiviteit tegen de Zuid-Afrikaanse versie iets minder was.

De Britse variant is ondertussen in Nederland goed voor een derde van alle positieve tests, zo maakt het RIVM dinsdag bekend: goed voor bijna 12.000 Nederlanders in de periode tussen 20 en 26 januari. In werkelijkheid is dat aantal hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Dat aandeel van een derde leidt nog niet tot hogere besmettingscijfers. Al is wel te zien dat de daling afvlakt. Vorige week was de daling nog 21 procent vergeleken met de week daarvoor, nu is dat 8 procent. Die 8 procent is te danken aan de ‘oude’ variant, die terrein verliest. Het reproductiecijfer voor de ‘oude corona’ was op 8 januari 0,89. Voor de Britse variant ligt die op 1,27.

