Zoutkamp geeft asielzoekers ‘het voordeel van de twijfel’

“De dorpsbewoners die naar de bijeenkomsten over het nieuwe opvangcentrum gaan, zijn vaak tegen asielzoekers”, zegt Carin de Wind van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp. “De rest blijft thuis.” De Wind zit in de auto, onderweg naar het opvangcentrum in kwestie, dat zaterdag op ongeveer 5 kilometer van het dorp Zoutkamp opent. “Ik wil liever niet naar zo’n vergadering. Ik hou niet zo van opmerkingen met een racistische ondertoon. Maar ik hoop dat er ook mensen met een gematigde mening komen.” De Wind zet de auto stil voor een kruispunt en wijst naar rechts. “Kijk,” zegt ze, “dit is de Willem Lodewijk van Nassaukazerne Marnewaard. Daar worden sinds een jaar vijfhonderd Afghaanse evacués opgevangen.”

De mededeling dat er vanaf zaterdag daarnaast nog vijf- tot zevenhonderd asielzoekers tijdelijk terechtkunnen in de buurt van Zoutkamp was moeilijk. Het gaat om een ‘overlooplocatie’. De asielzoekers krijgen bij de eerste registratie in Ter Apel een nummer, waarna ze overgebracht worden. Vanaf Marnewaard worden ze als ze aan de beurt zijn teruggebracht naar Ter Apel voor de rest van de procedure.

Politiepost op wielen

“Met Dorpsbelangen vergaderen we veel over de situatie”, zegt De Wind. “We zijn een afspiegeling van het sentiment in het dorp. Sommigen van ons zijn echt tegen de komst en anderen, zoals ik, vinden dat we de groep zo goed mogelijk moeten opvangen. En daarbij serieus oog hebben voor het gevoel van veiligheid voor inwoners.” Het gebrek aan een politiepost in Zoutkamp of het nabijgelegen dorp Vierhuizen was een heikel punt.

Henk Jan Bolding, burgemeester van Het Hogeland waar Zoutkamp onder valt, begrijpt de bezwaren. “Daarom staat er vanaf zaterdag een politiepost op wielen in de dorpen. En genoeg beveiliging in het centrum zelf. Om de veiligheid van de bewoners en die van de vluchtelingen te waarborgen.”

De Wind, nog steeds in haar auto, knikt naar de grote witte tenten aan de overkant van de weg. Een blauwe kiepwagen tilt een oranje container op een andere container, waardoor de tenten niet meer te zien zijn. “Dat is zodat mensen in de opvang niet naar buiten kunnen kijken,” zegt De Wind. “Ze beginnen weer met militaire oefeningen. Dat is natuurlijk best heftig voor getraumatiseerde mensen die uit oorlogsgebieden komen.” Ze kijkt naar rechts, waar een luchtbrug over de weg is gebouwd, zodat de asielzoekers veilig kunnen oversteken. “Als wij vragen om een zebrapad of nieuwe lantaarns is het allemaal te duur en zijn er geen vergunningen,” zegt ze, enigszins verbaasd, “En dit kan ineens wel.”

Schorriemorrie

Dat de komst van asielzoekers het gesprek van de dag is blijkt ook in de plaatselijke supermarkt Spar. In het gangpad laat eigenaar Helga Bergstra een filmpje van de aanbouw van ‘de wachtkamer’, zoals ze de tijdelijke opvang noemt, zien, ze gaat elke dag even kijken. Bergstra is verwelkomend, heeft zelfs haar assortiment aangepast toen de Afghaanse evacués hun intrek namen in de kazerne: handdoeken, tandenborstels, telefoonopladers. Ze is blij dat er extra toezicht komt. Toch is ze bang dat het ‘schorriemorrie’, zoals ze sommige mensen die nu in Ter Apel verblijven noemt, zich ‘niet zal gedragen’. “Maar we geven ze het voordeel van de twijfel. Waarschijnlijk zitten er maar een paar relschoppers tussen.”

De 19-jarige Julia Lasthuis knikt. Ze werkt nu twee jaar in de Spar. “Vorig jaar werd ik achtervolgd door een paar jongens, helemaal tot de oprit, omdat ze mijn telefoonnummer wilden,” zegt ze. “Hopelijk gebeurt dat niet nog eens.”

Er zijn enkele incidenten geweest, erkent de burgemeester, “maar er zijn er niet meer dan tien bekend bij de politie.” De problemen kwamen door een groep jongens die geen recht hadden op asiel. Die zijn overgeplaatst naar een andere locatie. “De kunst is om niet een hele groep te veroordelen op de acties van een paar,” vindt Carin de Wind van Dorpsbelang Zoutkamp. Ze rijdt terug naar het dorp. “Ik betrap mezelf er ook weleens op dat ik oversteek als vier jongens uit een ander land me tegemoet lopen. Het is een onderhuids gevoel, waar ik me eigenlijk voor schaam.”

