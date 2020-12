‘Zorgwekkende’ toename van het aantal besmettingen: het virus verspreidt zich verder door het land

Het aantal positieve coronatests is afgelopen week fors gestegen, en dat is zorgwekkend zegt het RIVM. Het instituut meldde dinsdag 43.103 nieuwe positieve tests ten opzichte van 33.949 positieve tests vorige week. De ‘R’, het zogeheten reproductiegetal schommelt op de 1, en dat is te hoog. Het kabinet mikt op een ‘R’ significant onder de 1, maar slaagt daar momenteel niet in.

De grootste domper zit hem in het feit dat de toename van het aantal besmettingen niet geheel te verklaren is door een toename van het aantal afgenomen testen. Afgelopen week liep het percentage mensen met een positieve uitslag van op naar 11,6 procent, tegen 11,1 procent vorige week. Dat betekent dat het virus zich verder verspreidt door het land en meer mensen elkaar besmetten.

Sinds 1 december geldt het nieuwe testprotocol, daarvan zijn sinds deze week de gevolgen zichtbaar. Huisgenoten en nauwe contacten van mensen die besmet zijn met het virus kunnen zich na vijf dagen quarantaine zonder klachten laten testen. Dit geldt ook voor mensen die een melding van de corona-app hebben gehad.

Ingrijpende landelijke maatregelen

Het aantal tests afgenomen door de GGD steeg afgelopen week met 66.780 tot 339.054. Maar de ‘nieuwe’ groep die zich zonder klachten liet testen is nog relatief beperkt in omvang: 18.700 mensen. Dat is 6,7 procent van het totaal aantal mensen dat zich liet testen. Van die groep was 10,3 procent (1.923) besmet met het virus. De forse stijging van het totaal aantal tests duidt wel aan dat de testbereidheid in Nederland toeneemt, mogelijk omdat het steeds eenvoudiger wordt om je te laten testen bij de GGD.

Het zal voor het kabinet lastig zijn om te reageren op de hogere besmettingscijfers, anders dan met ingrijpende landelijke maatregelen. Voor 20 van de 25 veiligheidsregio’s geldt nog altijd dat de situatie er ‘zeer ernstig’ is, in álle regio’s steeg afgelopen week het aantal positieve testen.

“Over de hele linie zien we meer positieve testen, door het hele land en onder alle leeftijdsgroepen”, zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM en lid van het OMT. “Eén van de mogelijke verklaringen voor de stijging van afgelopen week is de drukte in de winkelstraten die we hebben gezien”, aldus Timen. Rondom ‘black friday’(27 november) en in aanloop naar Sinterklaas was het vaak te druk in winkelcentra, signaleerden burgemeesters.

Timen hamert er op dat Nederlanders moeten letten op hun gedrag. “Werk zoveel mogelijk thuis. We zien uit de mobiliteitscijfers dat teveel mensen dat niet doen. Volg de maatregelen, dat is de beste manier om het virus onder controle te houden.”

