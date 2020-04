Zorgpersoneel en bewoners zijn besmet, maar wie heeft nu wie aangestoken?

Net als in alle verpleeghuizen, zitten de 120 bewoners van Hof van Nassau in Steenbergen al weken opgesloten. Om een beeld te krijgen van de situatie, spreekt Trouw dagelijks met betrokkenen. Vandaag de verpleegkundig specialist.

Vragen genoeg bij het personeel op cohort 2. Aan deze kant van het verpleeghuis bevinden zich de woongroepen waar tot op heden het coronavirus is opgedoken. Het aantal besmettingen is de afgelopen week zelfs behoorlijk gestegen. Hoe kan dat toch? Hof van Nassau neemt dezelfde maatregelen als andere locaties die een verdere uitbraak wél hebben voorkomen. Reden om alle zorgmedewerkers te laten testen. Om duidelijkheid te krijgen, maar de uitkomsten zijn ronduit verwarrend. Vier collega‘s zijn positief. En wat vreemd is: geen van vier vertoonde ook maar een enkel symptoom.

De ongerustheid is er niet mee weggenomen, zegt Bregje van Kolck. Als verpleegkundig specialist staat zij tussen de dokters en de verpleegkundigen in. “We zijn hier om onze bewoners te beschermen, het zal toch niet dat we zelf de besmettingsbron zijn? We weten het simpelweg niet. Het is vooralsnog niet duidelijk of je een ander kunt besmetten als je zelf geen klachten hebt. Mijn hart zou breken als ik nu positief zou zijn. Ik kan me voorstellen dat de getroffen collega’s er echt om moeten huilen. Niet vanwege zichzelf, maar vooral omdat de gevolgen voor de bewoners zo groot kunnen zijn. Maar ja, we hebben geen idee wie nu wie heeft besmet. Het maakt ons onzeker.”

Ook positief geteste collega’s voelden zich kiplekker

Zelf is Van Kolck net getest, de uitslag volgt nog. Ze kan niets meer uitsluiten. “Ik voel me kiplekker, maar dat gold ook voor de collega’s die positief zijn. In principe ben ik alleen dicht bij mensen geweest die negatief hebben getest of bij wie geen verdenking bestaat.” Maar wat zegt dat? Met de wetenschap van nu komt veiligheid toch in een ander daglicht te staan. Het virus is er soms blijkbaar zonder dat je er erg in hebt.

Al weet Van Kolck de besmette bewoners er vrij makkelijk uit te pikken. Ze blijkt gezegend met een verrassend goed werkend onderbuikgevoel. “We hebben al een paar keer meegemaakt dat een test negatief was en ik toch sterk voelde dat de bewoner het virus bij zich droeg. Dan wees een tweede test dat enkele dagen later ook uit. Maar ik kan ernaast zitten natuurlijk. Op basis van gevoel kun je ook geen beleid maken. We weten nu wel dat een negatieve test een vals gevoel van veiligheid kan geven. En je dus ook niet altijd symptomen hoeft te hebben. Dat is lastig, hoor.”

De directe zorg voor de besmette bewoners is in handen van de verpleegkundigen. In de geïsoleerde woningen lopen zij de hele dag rond in beschermende kleding. Van Kolck weet dat er collega’s zijn die dat preventief ook bij andere woongroepen zouden willen, maar Hof van Nassau moet efficiënt omgaan met de spullen. Bovendien speelt mee dat het voor dementerende bewoners heftig is als verzorgers opeens met een masker op voor hun neus staan.

Als marsmannetjes

Waar het virus de kop op heeft gestoken, kan het uiteraard niet anders. De wijze van zorgverlening druist er tegen elk gevoel van warmte in, vindt Van Kolck. “Als ik dan een woning binnenkom, heb ik niet altijd bescherming op. Dat komt doordat ik sommige dingen van twee meter afstand kan beoordelen. Normaal gesproken geef ik sommige mensen een knuffel, dat kan dus niet. Verpleegkundigen lopen er als marsmannetjes rond. Dan is de huiselijkheid wel weg.

Zeker mensen met dementie hebben graag contact. Gelukkig is dat er soms nog wel. Gisteren had ik een geluksmomentje, toen ik zag hoe een collega iemand beetpakte met wie het slecht ging. Ook al zitten er beschermende middelen tussen, dat hoeft dus niet te veranderen. Ik denk dat je door de handschoen heen ook wel de intentie van iemand voelt. Deze bewoner ervoer toch nog enige warmte. Daar werd ik, ondanks alle verdriet, wel blij van.”

