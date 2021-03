Zorgmedewerkers betalen de prijs voor de eerste coronagolf

“Ik moet accepteren dat ik nu in een scootmobiel zit en mijn werk niet meer kan doen”, zegt verpleegkundige Marcel van Loon in een interview. “De terugval in salaris kost mij straks ongeveer 700 euro in de maand. En dan denk ik: maar ik heb wel in de frontlinie gestaan.”

De financiële problemen ontstaan nu omdat de klachten na een corona-infectie lang aanhouden. Van de zorgwerkers die in de eerste golf Covid-19 kregen zegt 90 procent nog steeds klachten te hebben. Dat is een grote groep, en een kleine 20 procent van hen is na een jaar nog steeds ziek of aan het reïntegreren. Na een jaar ziekte volgt een eerste korting op je salaris. Van de ondervraagden is 4 procent al gekort om die reden. 3 procent van de besmette zorgmedewerkers zegt zijn baan kwijt te raken door de nasleep van de besmetting; 1 procent heeft al ontslag gehad, en 7 procent vreest geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te worden.

Onveilig

Volgens deze enquête hebben veel zorgmedewerkers zich onveilig gevoeld tijdens de eerste golf: 40 procent geeft dat aan.

In een reactie zegt minister van medische zorg Van Ark dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om veilige arbeidsomstandigheden te creëren. “Het is niet aan het ministerie om te bepalen welke beschermingsmiddelen in welke situatie moeten worden ingezet. Dat is aan de experts uit wetenschap en praktijk.” Over financiële schade bij zorgmedewerkers die Covid-19 hebben gehad zegt de minister dat het stelsel van sociale zekerheid volstaat. Daarnaast verwijst Van Ark naar het fonds van stichting ZWiC (Zorg na Werken in Coronazorg), waaraan het kabinet 10 miljoen euro heeft bijgedragen.

Lees ook:

Nederland stopt uit voorzorg twee weken met vaccin van AstraZeneca, 289.000 afspraken afgezegd

Het besluit wordt genomen uit voorzorg, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.