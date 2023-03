Zorgmedewerker wint rechtszaak en mag schadeclaim indienen vanwege long covid

De medewerkster, toen 25 jaar, liep in het voorjaar van 2020 een coronabesmetting op op haar werk. Uiteindelijk werd dat long covid, waardoor ze niet meer kan werken. Haar advocaat bereidt nu een schadeclaim voor, die volgens vakblad Zorgvisie kan oplopen tot honderdduizenden euro’s.

De rechter oordeelde in december al dat de werkgever, een verpleeghuis in Zuid-Holland, in zijn zorgplicht voor de verpleegkundige tekort is geschoten. Haar was het dragen van een mondmasker verboden omdat zo'n masker bewoners schrik zou aanjagen. Maskers zouden bovendien bijdragen aan kruisbesmettingen en er waren er ook te weinig maskers, stelde de werkgever toen. De werkneemster kon bovendien overtuigend bewijzen dat ze de coronabesmetting alleen maar op haar werk opgelopen kon hebben.

Weg vrij voor schadevergoeding

Omdat het verpleeghuis niet in beroep is gegaan tegen het vonnis, is nu de weg vrij voor een schadevergoeding. Volgens haar advocaat Edwin Bosch is het een unieke zaak die de weg opent voor meer zorgmedewerkers die een besmetting en long covid opliepen tijdens hun werk. Zij moeten dan wel duidelijk maken dat ze niet anders dan op hun werk die besmetting opliepen. “Dat zal slechts mogelijk zijn voor een kleine groep zorgmedewerkers“”, aldus de advocaat in Zorgvisie.

Eerder deze maand liep een poging van de vakbonden spaak om, vooruitlopend op een definitieve schadevergoeding, via de rechter een voorschot te regelen voor duizend zorgmedewerkers met long covid. De rechter oordeelde toen dat de werk en persoonlijke omstandigheden van zorgmedewerkers daarvoor te veel verschillen.

Lees ook:

Rechter: Geen voorschot voor zorgmedewerkers met langdurige covid

De staat hoeft zorgpersoneel dat door long covid in financiële nood raakte geen voorschot te geven op een schadevergoeding. De vakbonden haalden bakzeil bij de rechter.