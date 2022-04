Zorgfraude is een makkie, en wordt nauwelijks aangepakt

Zorgfraude? Twee personen weten er alles van. Het duo vormt de drijvende kracht achter ‘netwerken van zorgondernemingen actief in de wijkverpleging, beschermd wonen en jeugdzorg’, schrijft de Algemene Rekenkamer in zijn nieuwste rapport. Al sinds 2014 zijn er vermoedens van zorgfraude, maar pas in 2017 komen de eerste meldingen binnen bij het informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). Dat moet meldingen onderzoeken en delen met onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en met gemeenten die zorg inkopen.

De ontmanteling van het netwerk en de aanpak van het frauderende duo komt evenwel niet van de grond, constateert de Rekenkamer. Zo hebben de diverse instanties die zorgfraude bestrijden pas in 2019 door dat het om een netwerk gaat. De instanties werken verder niet of zeer moeizaam samen. Ze twisten over de te kiezen strategie. Ondertussen heeft de IGJ ook nog het ‘sein veilig’ gegeven, grijpt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet in en voert de Arbeidsinspectie slechts een ‘zeer beperkt onderzoek’ uit naar de netwerkbedrijven, blijkt uit de feitenreconstructie van de Rekenkamer.

Pas eind 2020 lijkt er beweging in de zaak te komen, wanneer een financiële opsporingsdienst verdachte geldstromen vaststelt en witwassen vermoedt. Justitie is er nu mee bezig. Maar wat dat betekent voor de aanpak van zorgfraude? Er is nog geen duidelijke actie ondernomen, aldus de Rekenkamer. “De personen achter de netwerken zijn, voor zover ons bekend, nog steeds actief.”

Vooral kwetsbare burgers gedupeerd

Het is slechts een van de veertien casussen in het rapport dat de Algemene Rekenkamer publiceerde over zorgfraude in wijkverpleging, het beschermd en begeleid wonen en de jeugdzorg. Deze sectoren staan te boek als zeer kwetsbaar voor fraude. ‘Zorgcowboys’, frauderende ondernemers die de zorg uitzochten om snel geld te verdienen, haalden de afgelopen jaren regelmatig het nieuws. Naar schatting kost dat jaarlijks ten minste drie à vier miljard euro, vooral kwetsbare en hulpbehoevende burgers zijn daardoor gedupeerd.

De pakkans voor zorgfraude is veel te klein, vindt de Algemene Rekenkamer, zelfs als de fraude er dik bovenop lijkt te liggen. Dat komt doordat de aanpak te versnipperd is, de regels niet bij iedereen altijd even helder zijn en zorgfraudebestrijders hun eigen prioriteiten stellen.

Zo berichtten onderzoeksjournalisten al in 2019 over een ggz-instelling waar excessieve winsten werden gemaakt, tot wel 20 procent. De IGJ, die zelf 10 procent winst als ‘bovengrens’ hanteert, zag na een gesprek en de belofte van het bedrijf om de boekhouding te verbeteren geen aanleiding voor nader onderzoek. Ook de NZa liet het afweten, omdat zij het niet haar taak vond om in actie te komen voor ‘voornamelijk gemeentelijk gefinancierde hulp’.

VWS moet de regie nemen

Volgens de Rekenkamer is dat onjuist; ook toen al was bekend dat het verzekerde zorg van de Zorgverzekeringswet betrof. Desondanks schrijft de Rekenkamer: “Bij sluiting van ons feitenonderzoek hadden de NZa en IGJ nog geen contact gehad over deze zaak”.

De Rekenkamer vindt dat het ministerie van VWS de regie moet nemen in de fraudeaanpak, meer moet toezien op naleving van verantwoordelijkheden en afspraken moet maken over inzet en prestaties van IGJ en NZa. Verder moeten er afspraken komen met Fiod, fiscus en OM over hun inzet bij opsporing en vervolging van zorgfraude.

VWS werkt al aan strengere toelatingseisen voor zorgaanbieders en aan een waarschuwingssysteem. Maar, zo schrijft de Rekenkamer, voor een deel houdt de minister ook de kwetsbaarheden in stand, bijvoorbeeld door het persoonsgebonden budget te laten voortbestaan. Pgb’s staan bekend om hun fraudegevoeligheid.

