Zorgexpert tegen rechter kritisch over behandelkeuzes van moord verdachte huisarts W.

De 76-jarige patiënte en schoonmoeder van de Maastrichtse huisarts W. kreeg in haar laatste maanden mogelijk geen goede behandeling, zegt een deskundige ouderengeneeskunde in de rechtbank.

Het had voor de hand gelegen als huisarts W. in de laatste maanden van haar leven specialistische hulp had ingeschakeld voor zijn schoonmoeder. Dat vindt specialist ouderengeneeskunde Robert Helle, die vrijdag als getuige-deskundige optrad in de zaak tegen W.

De huisarts staat in Roermond terecht voor moord op de 76-jarige moeder van zijn partner in 2016. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij haar gesedeerd tot de dood erop volgde. De vrouw woonde in een particulier verpleeghuis, waar W. haar als patiënt behandelde. Ze leed aan dementie, had psychische klachten en was in de laatste maanden van haar leven onrustig en agressief.

De vrouw kreeg eerst zware medicatie om dat gedrag te beteugelen. Daarna bracht W. haar in haar laatste drie levensdagen in een soort continue slaap om haar lijden te verzachten. Dat is palliatieve sedatie. Een van de verzorgenden vertrouwde het overlijden niet en deed een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waarop het OM een onderzoek startte. De vraag is of de vrouw overleed door het handelen van W. En als dat zo was, of daarbij sprake was van opzet.

Steken laten vallen

Deskundige Helle kon daarop geen antwoord geven. Wel heeft hij uit het dossier de indruk gekregen dat W. als arts steken liet vallen. Toen haar gedrag verslechterde, vier maanden voor haar overlijden, had een uitgebreid lichamelijk en geestelijk onderzoek moeten plaatsvinden, vindt Helle. Ook zou Helle zelf een psycholoog en psychiater hebben geraadpleegd, vanwege haar probleemgedrag.

Later was het volgens hem een optie om haar tijdelijk op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. “Met medisch hoger geschoold personeel en in een ander gebouw had je mogelijk het patroon kunnen doorbreken”, stelde Helle.

In zijn rapport stelt Helle dat de gedragsproblematiek van de vrouw niet werd behandeld, maar dat ze in plaats daarvan steeds meer medicatie kreeg. Die medicijnen zouden uiteindelijk hebben geleid tot ‘ernstige sedatie’ en mogelijk een vochttekort. De vrouw kon of wilde in de laatste weken van haar leven nauwelijks drinken. Volgens Helle mogelijk door de bijwerkingen van de medicijnen, maar het zou ook kunnen komen door haar dementie.

Helle denkt niet dat de palliatieve sedatie de dood van de vrouw heeft versneld. Hij werpt wel de vraag op of de vrouw écht in de stervensfase van dementie zat, of alleen terminaal leek, door een gebrek aan behandeling.

Complicaties van een blaasontsteking

Hij kon daarop in de rechtbank geen antwoord geven. Wat uiteindelijk haar dood heeft veroorzaakt, heeft Helle niet kunnen vaststellen. De getuige-deskundige erkende na vragen van Bart Welvaart, de advocaat van W., dat dat bijvoorbeeld ook zou kunnen komen door complicaties van de blaasontsteking die de vrouw op het laatst had.

Volgens Welvaart is het dossier dat Helle van justitie kreeg niet compleet, en heeft hij daardoor wellicht geen goed beeld. Welvaart stelt dat W. bepaalde stappen die Helle aanraadt wel degelijk heeft gezet. Volgens de advocaat wilden zowel de patiënte als haar dochter (de partner van W.) niet dat de vrouw nog naar een andere plek zou gaan voor nader onderzoek.

De rechtbank zal komende week nog een getuige-deskundige horen, en verwacht in mei te beginnen met inhoudelijke behandeling van de zaak.

De 76-jarige Ingrid kreeg bij haar overlijden verzachtende medicatie van haar schoonzoon die ook haar huisarts is. Een aantal van de medewerkers van het verpleeghuis waar ze woonde, vertrouwde het niet. Huisarts W. staat nu terecht voor moord.