Zorgen om virusuitbraak in de Randstad, na Rotterdam schiet ook Amsterdam in het rood

Voor de derde week op rij neemt het aantal coronabesmettingen fors toe. Vooral in de Randstad dreigen besmettingshaarden, maandag bevond driekwart van de positief geteste personen zich in Zuid- of Noord-Holland. In de regio Rotterdam loopt het aantal positieve testen verder op terwijl Amsterdam maandag in het rood schoot. In de hoofdstad werden 47 mensen positief getest, bijna een verdubbeling.

Dinsdag komt het RIVM met zijn wekelijkse rapport over Covid-19 en de stemming zal na vorige week niet veel beter zijn. Het aantal besmettingen is weliswaar niet verdubbeld, zoals vorige week, maar nam alsnog toe met ongeveer vijftig procent. Vorige week sprak het RIVM van een zorgelijke trendbreuk omdat jonge mensen steeds meer eropuit trekken en onvoldoende afstand houden. Dat de afgelopen dagen telkens meer dan de helft van de besmette mensen onder de veertig is, duidt er niet op dat deze trend alweer is gekeerd.

Disclaimer: de cijfers blijven relatief laag. De ruim tweehonderd besmettingen per dag zijn een fractie vergeleken met de piek in april toen er tot wel 1300 positieve testen per dag uit de laboratoria rolden. En toen werd er niet getest onder mensen die ziek thuis zaten. Andere parameters zoals het aantal ziekenhuisopnamen en ic-opnames staan nog altijd nagenoeg op nul.

Studenten met veel wisselende contacten

Toch zijn er zorgen, de grootste in en rond Rotterdam waar de afgelopen week zeker 246 mensen positief testten op het coronavirus. Maandag kwamen er in die regio 49 besmettingen bij. De GGD Rotterdam-Rijnmond noemt de toename van het aantal besmettingen ‘alarmerend’. De verwachting is dat er nog veel positieve testen bijkomen omdat een groep positief geteste studenten veel wisselende contacten heeft gehad.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb waarschuwde voor de camera van RTV Rijnmond niet alleen studenten maar ook moslims. “Het virus is niet op vakantie”, zei Aboutaleb die moslims op het hart drukte om het offerfeest vanaf donderdag in kleine kring met het gezin te vieren.

Dinsdag zit de burgemeester met de voorzitters van de studentenverenigingen om de tafel. Bekend is dat tientallen studenten positief zijn getest. Volgens Aboutaleb is dat mogelijk het gevolg van een besloten borrel. Dat vindt hij ‘heel kwalijk’, het gedrag van studenten ziet de burgemeester als een ‘gevaarlijke ontwikkeling’.

Besmettingshaarden gelokaliseerd

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt langzaam duidelijk waar de besmettingshaarden zich bevinden. Naast de studenten is er een uitbraak onder Marokkaanse gezinnen in Rotterdam-Zuid en –West. Ook zijn er besmettingen terug te leiden naar de werkvloer, zo zijn mensen werkzaam in de Rotterdamse haven positief getest. Ook blijken teruggekeerde vakantiegangers soms het coronavirus te hebben opgelopen. In Amsterdam gaat het vooral om uitbraakjes binnen families.

Misschien zorgwekkender is de druk waaronder de regionale GGD’s soms lijken te bezwijken. Afgelopen week namen de 25 GGD’s 111.764 testen af. Dat is een toename van 25 procent met de week ervoor en meer dan een verdubbeling vergeleken met weken in juni. De GGD-organisatie draait op de top van haar kunnen, terwijl het percentage besmettingen en de testaantallen eigenlijk nog laag liggen. Nu al slaagt een fiks aantal GGD’s er niet in binnen 24 uur een testafspraak te maken. Soms duurt het zelfs langer dan 48 uur. Al die tijd moeten mensen met klachten thuis blijven.

Ook de GGD Rotterdam-Rijnmond worstelt met de uitbraak. De wachttijd is er soms meer dan 48 uur. De GGD is acuut aan het opschalen en werft extra personeel, maar dat is soms ‘lastig’, erkent een woordvoerder. “We hebben de vraag uitstaan voor meer mensen. Het virus is onvoorspelbaar, en het is lastig om te anticiperen op de drukte.”

Lees ook:

De lockdown heeft de meeste van ons mentaal juist goed gedaan

Er werd gevreesd voor mentale schade door lockdown en isolatie. Dat lijkt mee te vallen.