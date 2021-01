Zorgen om mensenhandel bij webcamseks, 'blinde vlek' voor opsporingsdiensten

Politie en beleidsmakers hebben amper zicht op de webcamseksindustrie. Het aantal mensen dat vanachter de computer seksuele diensten aanbiedt is flink gegroeid tijdens de pandemie, zo stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) vast in een nieuwe studie, maar onduidelijk blijft hoe vaak er daarbij sprake is van seksuele uitbuiting. Die conclusie baart de organisatie zorgen.

Voor het rapport bestudeerden de onderzoekers vonnissen waarin slachtoffers werden gedwongen om via de webcam seksuele diensten uit te voeren. “Ook uit onze interviews met de mensenhandelpolitie maakten we op dat de industrie niet vrij is van mensenhandel”, zegt Shamir Ceuleers van het CKM. “Er zijn signalen dat deze sector een schaduwzijde kent, dat er ook vrouwen en meisjes zijn die worden gedwongen tot webcamseks tegen betaling.”

Met het rapport roept het CKM de overheid op de webcamsekssector onder de loep te nemen. “Betaalde webcamseks heeft de afgelopen paar jaar een enorme vlucht genomen, een trend die door de pandemie nog eens is versterkt.” Nu de gordijnen in red-lightzones gesloten zijn en sekswerkers net als kappers en schoonheidsspecialisten thuis moeten blijven, zoeken de klanten hun heil bij websites als Live Jasmin.

“Op CamSoda en Manyvids, grote internationale platforms, steeg het aantal aanbieders van webcamseks – oftewel ‘modellen’ – in maart met respectievelijk 37 en 69 procent”, stelt Ceuleers. “Die wereldwijde groei staat in schril contrast met de kennis die we in Nederland hebben over de webcamseksindustrie. De sector is een blinde vlek, staat niet op het netvlies van wetenschappers, de opsporing, beleidsmakers en ngo’s. Hoe het zit met mogelijk misbruik en uitbuiting? We hebben geen idee.”

Onzichtbaar en anoniem

In vergelijking met raamprostitutie of tippelzones lijkt het aanbieden van webcamseks vrij veilig: vanuit de eigen slaapkamer verlenen de ‘modellen’ seksuele hand-en-spandiensten via het internet. Het werk is laagdrempelig en ontbeert fysiek contact, waarmee het risico op geweld en seksueel overdraagbare aandoeningen nihil is.

Maar de voordelen waarvan de sekswerkers profiteren, gelden volgens de onderzoekers van het CKM ook voor mensenhandelaren. Bij uitbuiting via webcamseks zijn de opstartkosten beperkt, een computer, webcam en kamer volstaan om een model aan het werk te zetten. Door het gebrek aan fysiek contact is webcamseks bovendien onzichtbaar, wat opsporing ingewikkeld maakt. Vaak werken de modellen anoniem en is niet te achterhalen op welke locatie zij de computer hebben opgestart.

“Door die factoren lijkt het aantrekkelijk om binnen de webcamindustrie slachtoffers uit te buiten”, zegt Ceuleers. “Het is dus de hoogste tijd om uit te zoeken hoe groot dit probleem is. Want mensenhandel is bij uitstek een haaldelict: zoek je er niet actief naar, dan vind je het ook niet.”

