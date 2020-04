Zorgen in Den Haag over kwetsbare sectoren. ‘Sommige bedrijven hebben snode plannen’

De Tweede Kamer wil haast maken met het beschermen van vitale sectoren. De sectoren die daarbij worden genoemd zijn technologie, defensie, energie en voeding. Een keuze moet nog worden gemaakt. “We realiseren ons dat we afhankelijk zijn van sommige sectoren. We zijn de naïviteit aan het kwijtraken”, zei staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, economische zaken) maandag in een debat met de Kamer.

Minister Eric Wiebes van economische zaken werkt aan een ‘investeringstoets’ die de risico’s in verschillende sectoren in kaart brengt. De toets schept ook de mogelijkheid om een buitenlandse overname tegen te houden als de nationale veiligheid in het geding is. De toets stond al op de planning in Den Haag, maar de Tweede Kamer vindt invoering ervan door de coronacrisis urgent. Die liet zien dat er soms tekorten zijn (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen in de zorg) en heeft de angst voor andere tekorten aangewakkerd. De toets zou eind dit jaar bij de Kamer worden ingediend, de Kamer hoopt op meer tempo.

Telecommunicatiebedrijven

De Kamer behandelde maandag al een wet die de minister van economische zaken de mogelijkheid geeft om de overname van telecommunicatiebedrijven tegen te houden. Daarvoor is ruime steun. In het debat maandag wees onder anderen CDA-Kamerlid Joba van den Berg op het belang van een bredere bescherming van Nederlandse bedrijven. “Kunnen we de wet over het beoordelen van buitenlandse investeringen versnellen”, vroeg ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. “Ik snap het verzoek om haast te maken. Maar het kost tijd”, zei Keijzer. Zij meent dat bij een evaluatie na de coronacrisis aan de orde komt welke sectoren meer bescherming nodig hebben en welke niet.

De wet om buitenlandse overnames van telecombedrijven eventueel te verbieden is volgens staatssecretaris Mona Keijzer hard nodig. “Je kunt er niet per se vanuit gaan dat een buitenlandse partij alleen met een commercieel belang investeert. Sommige bedrijven hebben snode plannen.”

Het plan voor de wet ontstond al toen in 2013 een overname dreigde van KPN door het concern América Móvil. Den Haag realiseerde zich dat Nederland kwetsbaar wordt als de telecommunicatie van onder meer de regering in buitenlandse handen valt. In een toelichting bij de wet staat: “Door de verschuivende economische machtsverhoudingen in de wereld wordt de kans groter dat het verwerven van zeggenschap mede worden ingegeven door geopolitieke motieven. Dit kan gevaren meebrengen voor de nationale veiligheid en de openbare orde.”

