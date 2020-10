Zorgen bij verpleeghuizen om tweede golf: aantal besmettingen groeit ook hier hard

De tweede golf begint door te dringen in verpleeghuizen. Per dag melden tussen de vijf en tien instellingen voor verpleeg- en ouderenzorg nieuwe coronabesmettingen in een verpleeghuislocatie. Opgeteld zijn in zeker 187 verpleeghuizen nieuwe corona-infecties vastgesteld in de afgelopen 28 dagen, meldt het RIVM. Vorige week ging het nog om 144 locaties.

In de verpleeghuissector nemen de zorgen toe. “We zien dat het aantal uitbraken toeneemt”, zegt Jacqueline de Groot, die op 1 oktober in functie trad als voorzitter van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. “Tijdens de eerste golf hadden we nauwelijks zicht op het virus in verpleeghuizen, nu zijn die gegevens er wel. De cijfers die wij sinds afgelopen maart registreren maken inzichtelijk dat in sommige regio’s de situatie nijpend is.”

Verenso becijferde in de meest recente wekelijkse monitor dat er in een week tijd 436 bewoners in verpleeghuizen zijn geregistreerd met een (mogelijke) coronabesmetting. Een forse stijging ten opzichte van een week eerder, toen het ging om 330 patiënten. Dinsdag verschijnen de nieuwste besmettingscijfers van Verenso, die gezien de landelijke trend weer fors hoger zullen uitvallen.

Corona in verpleeghuizen, de cijfers. Beeld Thijs van Dalen

‘Laat een bezoekersstop zo kort mogelijk duren’

De toename van het aantal besmettingen bij verpleeghuizen zorgt opnieuw voor hoofdbrekens over te nemen maatregelen. Het massaal sluiten van locaties voor bezoekers, zoals tijdens de eerste golf gebeurde, willen verpleeghuizen koste wat het kost voorkomen. Onlangs publiceerde Actiz, de branchevereniging voor zorgorganisaties, in samenspraak met Verenso en andere partners een nieuwe handreiking waarbij wordt gehamerd op maatwerk voor elke locatie.

Het uitgangspunt is om de beperkingsmaatregelen voor bezoek te minimaliseren. Een bezoekersstop zou alleen moeten gelden op een afdeling waar bewoners zijn besmet. “Laat het zo kort mogelijk duren en op een zo klein mogelijke schaal, luidt ons advies”, reageert Olfert Koning, woordvoerder van Actiz.

In uiterste nood kan een verpleeghuis wel volledig gesloten worden voor bezoek, bijvoorbeeld wanneer een locatie kleinschalig is en een gedeeltelijke afsluiting praktisch onuitvoerbaar blijkt. Een voorbeeld daarvan is de kleinschalige locatie van zorgorganisatie Talant in het Friese Damwoude, die de deuren onlangs sloot voor bezoek. Daar raakten tien van de negentien cliënten besmet en kampen twee medewerkers met het virus. “Je wilt dit liever niet, maar hier is dusdanig sprake van besmettingen, dat we niet anders kunnen”, legt Matthijs Bergsma uit, zegsman van zorgorganisatie Talant.

Uit voorzorg liever geen bezoek

Residentie Molenwijck in het Brabantse Loon op Zand koos ervoor om, zonder dat er besmettingen waren geconstateerd, het dringende advies te geven aan bewoners om geen bezoek te ontvangen. De woonvoorziening voor ouderen wil het zekere voor het onzekere nemen, bevestigt directeur Jan Bernard Koolen. Het gaat volgens Koolen nu nog goed, maar er is geen garantie dat het zo blijft. “We raden het af, omdat de kaart om ons heen steeds roder kleurt.”

Voorzitter De Groot van Verenso wil niet ingaan op de besluiten van individuele verpleeghuizen. “We hebben liever niet dat een verpleeghuis bezoekers weert, maar het blijft maatwerk. Soms kun je als verpleeghuis niet anders dan het zekere voor het onzekere nemen.” Volgens De Groot moet er vooral alles aan worden gedaan om introductie van het coronavirus in een verpleeghuis te voorkomen. “Dat lukte niet tijdens de eerste golf. Gelukkig zijn er nu voldoende beschermende middelen en is er beter regionaal overleg”, zegt De Groot. “Alleen het testen is nog een punt van zorg. Er kan nog onvoldoende snel getest worden.”