Zorgen bij pluimveehouders: ondanks ophokplicht verspreidt gevaarlijke variant vogelgriep zich razendsnel

Opnieuw moeten Nederlandse pluimveehouders duizenden dieren ruimen, wegens een uitbraak van de vogelgriep. Het gaat om twee bedrijven van dezelfde eigenaar in het Overijsselse Bentelo, zo maakte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dinsdagavond bekend.

Bij een van de bedrijven werd een gevaarlijke, zogenoemde hoog pathogene variant van het griepvirus aangetroffen. Omdat medewerkers van dat bedrijf ook op het naastgelegen pluimveebedrijf werkten, worden ook daar de kippen geruimd. In totaal gaat het om 189.000 dieren.

Andere pluimveeboerderijen in de directe omgeving worden in de gaten gehouden, maar volgens de NVWA is er geen contact tussen deze bedrijven en het besmette bedrijf, dus is preventieve ruiming vooralsnog niet noodzakelijk. Wel geldt een vervoersverbod in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf.

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) ruimen een pluimveebedrijf nadat op het bedrijf een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep is vastgesteld. Beeld ANP

Europa

Overijssel is lang niet de enige plek waar de vogelgriep rondwaart. In heel Europa is dat het geval. Duitse experts spraken eerder deze week zelfs van de ergste uitbraak in Europa ooit. In Nederland is sinds eind oktober een ophokplicht van kracht.

Desondanks werden verschillende bedrijven, verspreid door het land, de afgelopen maanden getroffen door het vogelgriepvirus. Behalve in Overijssel moesten ook in onder meer de provincies Friesland, Limburg en Utrecht dieren worden gedood omdat de zeer besmettelijke virusvariant werd aangetroffen. Eerder deze week nog maakte de NVWA bekend dat in het Friese Blija in totaal 222.000 vleeskuikens moesten worden geruimd.

De zorgen bij pluimveehouders zijn groot, zegt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Omdat de vogelgriep, vergelijkbaar met influenza voor mensen, seizoensgebonden is, zijn de boeren volgens hem wel gewend dat in het najaar het virus opleeft. Toch is de situatie door de hoog pathogene variant anders dan anders. “In eerdere jaren bood de ophokplicht rust”, zegt Oplaat. “Maar nu komt de vogelgriep toch nog binnen. Dat kan komen door een verandering in het virus, net zoals de omikronvariant besmettelijker is dan eerdere varianten van het coronavirus. Maar we tasten nog in het duister.”

Oplaat hoopt dat snel meer duidelijk zal zijn over hoe de vogelgriepvariant zich precies verspreidt, en wat boeren daaraan kunnen doen. “Dat is belangrijk voor de nachtrust van de boeren”, zegt hij. “Als er maar íets is wat zij kunnen doen, dan doen ze dat direct. Want je bedrijf moeten ruimen, dat is complete rampspoed.”

