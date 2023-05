Zonder Weski strompelt Marengo richting de eindstreep

Op 24 maart 2018 sierde een bericht van 664 woorden de voorpagina van Trouw. ‘Kroongetuige zorgt voor doorbraak in onderzoek naar liquidatiereeks’, vatte de kop het nieuws samen. Ene Nabil B. had zichzelf bij de politie gemeld. Hij was wegens een vergismoord in gewetensnood gekomen, zo tikte de verslaggeefster op.

Met zijn verklaring dacht het Openbaar Ministerie de opdrachtgevers te kunnen vervolgen voor een lange reeks liquidaties. “Zij zijn niet onaantastbaar”, had justitie de kroongetuigedeal met tamtam aangekondigd.

Woensdag wordt duidelijk of het monsterproces in oktober tot een voorlopig einde komt − ‘voorlopig’, want er komt ongetwijfeld een hoger beroep. In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam Nieuw-West zullen de rechters bekendmaken of de planning op de schop moet. En uitleggen hoe zij aankijken tegen de beslissing van de hoofdverdachte om zichzelf voorlopig te vertegenwoordigen.

Marengo telt tal van onverwachtse wendingen

Ridouan T. zit namelijk zonder verdediging sinds Inez Weski is gestopt als zijn advocaat. Zij is onlangs opgepakt op verdenking van het doorsluizen van verboden communicatie. Via Weski zou T. vanuit de cel zijn criminele werkzaamheden hebben kunnen voortzetten.

Weski’s arrestatie was de zoveelste dreun in Marengo. Corrupte advocatuur, de ontdekking van een uitbraakpoging uit de strengst beveiligde gevangenis, verboden pgp-telefoons die in de cel beland bleken: het is slechts een greep uit de onverwachte wendingen.

“Het proces draait inmiddels om veel meer dan een serie moordpogingen en liquidaties in de onderwereld”, stelt oud-rechter en emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos. “Er staat veel op het spel, het gaat ook over de ­verharding van het criminele milieu en de verdediging van de rechtsstaat. Die mag niet buigen, ook niet nu die in zwaar weer verkeert.”

Discussie over de inzet van kroongetuigen

Hij noemt het geweld in de hoek van de kroongetuige. Zowel Nabil B.’s broer, zijn advocaat (Derk Wiersum) en zijn vertrouwenspersoon (Peter R. de Vries) zijn tijdens Marengo vermoord, gebeurtenissen die tot kritiek op het OM leidden. In een vernietigend rapport oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in maart dat er grote fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van de drie mannen, naast menselijk falen legde het misstanden in het bewakingssysteem bloot.

Al is de kroongetuige altijd een omstreden middel geweest, Marengo heeft de controverse over het middel doen oplaaien en het zwaartepunt van de discussie verlegd. Het debat wordt nu gedomineerd door de veiligheidsrisico’s.

“Het proces heeft ook andere discussies teweeggebracht”, zegt De Roos. “Bijvoorbeeld over het feit dat het strafrecht te laat in beeld komt in de strijd tegen drugscriminaliteit, dat er veel meer moet gebeuren op het gebied van sociaal beleid voor kwetsbare wijken. En over de relatie tussen advocaten en het OM.”

Wederzijds wantrouwen tussen justitie en advocaten

Maandag haalden de advocaten van een andere verdachte in Marengo opnieuw flink uit. Sinds het proces zijn de verhoudingen tussen justitie en de strafrechtadvocatuur ‘totaal uit het lood geslagen’, betoogden zij. Justitie zou haar schijnwerpers ook op de advocatuur hebben gezet. Daardoor wordt het hen naar eigen zeggen steeds ingewikkelder gemaakt hun functie uit te kunnen oefenen.

De raadslieden repten over het schaduwen van twee strafadvocaten in Dubai in 2019, ze wezen op de arrestatie van Weski en op eerdere, achteraf onterechte beschuldigingen van justitie richting de verdediging in het liquidatieproces.

“Hoe ver mag en kan het OM gaan om de opsporing van dit soort strafbare feiten mogelijk te maken? Dat is steeds de vraag”, zegt De Roos. “Voor justitie staat er veel op het spel. Heel Nederland kijkt mee, het OM moet tonen wat er met die enorme investering in de bestrijding van de georganiseerde misdaad gebeurt. Die inzet kent niet enkel dieptepunten. Zo is de corrupte neef en voormalige advocaat van T. veroordeeld, en stonden ook de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries snel voor de rechter.”

‘Marengo is uniek, historisch én tragisch’

Bram Groothoff, docent-onderzoeker strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft eveneens lof voor justitie. “De jaren negentig kenden ook veel geweld en liquidaties in de onderwereld. Maar de kopstukken van toen, noem een Sem Klepper, zijn eigenlijk nooit vervolgd. Het OM en de politie kreeg dat soort zaken lange tijd niet rond. Nu zijn zij vrij effectief in het vervolgen en lang straffen van mensen die opdrachten geven voor liquidaties.”

Volgens Groothoff is Marengo uniek. “In de kern komt het erop neer dat we niet kunnen toestaan dat mensen in de onderwereld bepalen wie er wel of niet wordt doodgeschoten. Met deze zaak wil de overheid het signaal afgeven dat je met dat soort gedrag niet wegkomt. En op die boodschap is vanuit de onderwereld een keihard antwoord gekomen, iets wat de zaak naast belangrijk ook tragisch maakt.”

“Eigenlijk is iedereen klaar met deze strafzaak”, gaat hij verder. “De kroongetuigedeal werd vijf jaar geleden gepresenteerd als een grote slag. En zeker, dat is het ook geworden, maar met wel heel veel kosten. Zouden we met de moorden in de omgeving van de kroongetuige het dieptepunt bereikt hebben?”

Het Marengo-proces Begin 2017 Nabil B., een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi, laat zich arresteren. Hij blijkt bereid een verklaring af te leggen over een reeks liquidaties, in ruil voor strafvermindering. Hij was zelf ook betrokken bij die liquidaties. 23 maart 2018 Kroongetuige Nabil B. wordt gepresenteerd. Met hem hoopt het OM een spiraal van geweld te doorbreken waar het tot dan toe geen vat op had gekregen. 29 maart 2018 Redouan B., de broer van de kroongetuige, wordt doodgeschoten. Zelf heeft hij niks te maken met de onderwereld. 21 november 2018 Het OM verhoogt de beloning voor de gouden tip in de zoektocht naar Ridouan T. naar 100.000 euro. Hetzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor informatie over Saïd R. Het is de hoogste beloning die het OM ooit heeft uitgeloofd. 10 juli 2019 De strafzaak ‘Marengo’ gaat van start met een regiezitting van drie dagen. De zaak rust voor een groot deel op 41 verklaringen van kroongetuige Nabil B. Hij wordt voor het eerst publiekelijk gehoord. 18 september 2019 Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., wordt doodgeschoten in Amsterdam. 16 december 2019 Hoofdverdachte Ridouan T., die door justitie wordt gezien als aanvoerder van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, wordt gearresteerd in Dubai. 6 juli 2021 Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, wordt neergeschoten in Amsterdam. Een week later overlijdt hij aan zijn verwondingen. 8 oktober 2021 De advocaat en neef van Ridouan T. wordt gearresteerd. Hij speelde een sleutelrol in de criminele organisatie en is inmiddels tot 5,5 jaar celstraf veroordeeld. Zomer 2022 Justitie eist zes keer levenslang in het Marengo-proces, onder meer voor Ridouan T. 21 april 2023 Ridouan T.’s hoofdadvocaat Inez Weski wordt gearresteerd, en besluit te stoppen met de verdediging van T.

