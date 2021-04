Zonder het coronavirus was baby Moos er niet geweest. ‘Had dit begin 2020 tegen me gezegd en ik had je uitgelachen’

Op een mooie lentedag in april 2020 pakken Roxane Clijsen en haar vriend Thijs Berkers hun picknickkleed en zoeken een plekje langs het Wilhelminakanaal in Tilburg. Ze moeten het leven bespreken. De lockdown heeft zekerheden onzeker gemaakt. Wat willen ze eigenlijk? Verre reizen blijven maken, festivals bezoeken, een carrière – ze gruwen van het woord – nastreven? Het koopcontract voor het appartement in Rotterdam hebben ze enkele weken eerder alvast verscheurd. Financiële risico’s laten ze maar even achterwege, ze blijven in Tilburg. Aan het water zegt Roxane terloops dat ze wil stoppen met de pil. Ze moeten dus voorzichtig zijn. “Hoezo voorzichtig”, merkt Thijs op. “Als er een kindje komt, is dat toch welkom?”

Roxane schrikt. Zegt hij het nou echt? En ook Thijs, man van het vrije leven en iemand die succesvol wil zijn in het onderwijs, had deze opmerking twee maanden eerder nooit van zichzelf verwacht. “Ik vroeg me voorheen serieus af of een kind in mijn leven zou passen. Maar opeens was het kraakhelder”, zegt hij nu, een jaar later. Op zijn gezicht een brede lach, in zijn handen de pasgeboren Moos. Datzelfde leven heeft een drastische wending genomen. En wat voor een. Naast hem kan Roxane het amper nog geloven. “Had dit begin 2020 tegen me gezegd en ik had je uitgelachen. Corona is natuurlijk iets verschrikkelijks, maar je kunt zeggen dat het ons iets heel moois heeft gebracht.”

5 procent meer geboorten in februari

Ze zijn niet de enigen bij wie de coronaperiode leidde tot gezinsuitbreiding. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde ons land in februari 5 procent meer geboorten dan normaal in die maand. Ook in maart lijkt er een stijging te zijn geweest, al moeten de definitieve cijfers nog worden opgemaakt. Corona als oorzaak van een kleine babyboom? Roxane en Thijs kunnen zich er alles bij voorstellen. “Net als wij hadden andere mensen ook opeens rust om zich heen. Dan krijg je tijd om na te denken. We kennen meer mensen die opeens beseften hoeveel ze altijd hadden gewerkt. Als wij al een kind wilden, moesten we er klaar voor zijn. Dat zeiden we altijd. Nu dachten we: Waar wachten we eigenlijk op? We zijn inmiddels 34.”

Het is een ommezwaai voor beiden. Thijs die vooral andere culturen wilde leren kennen, Roxane die altijd haar best deed om na haar theateropleiding de verwachtingen waar te maken die anderen van haar hadden. “Het hoeft allemaal niet meer”, zegt ze haast opgelucht. “Het geeft enorm veel rust om niet meer zo gejaagd te leven. Niet meer in die collectieve sneltrein.” En Thijs: “Andere dingen zijn veel minder belangrijk geworden. Om een mooi leven te hebben, hoef je niet naar de andere kant van de wereld te gaan. Door na te gaan denken, hebben we onszelf beter leren kennen. We weten nu wat bij ons past.”

‘De wereld heeft soms andere ideeën’

Daarnaast was het een perfecte tijd om zwanger te zijn, ervoer Roxane. “Ik had geen prikkels, want er ging toch niets door.”

Of er nu nog plannen zijn? In elk geval het huis verbouwen, zodat Moos straks meer kruip- en loopruimte heeft. Wellicht een tweede. “Als het ons is gegeven”, zegt Thijs. “Verder plannen we maar niet meer. Dat deden we altijd wel, nu hebben we gemerkt dat de wereld soms andere ideeën heeft. Dat is een goede wake-upcall geweest. Aan de verschrikkelijke gevolgen van corona kunnen we niet voorbij gaan. Maar los daarvan, hebben we het stilstaan als positief ervaren. Het gaf ons de kans eens na te gaan denken over ons leven. Nou, die hebben wij met beide handen aangegrepen.”

Lees ook:

Wie of wat bepaalt eigenlijk wanneer ik moeder wil worden?

Bij het uitpluizen van haar kinderwens loopt Rianne Oosterom tegen een probleem aan: hoe maak je een autonome keuze, als er van alle kanten sociale conventies aan je trekken?