Zonder geschikte sneltest lijkt versoepeling van de coronamaatregelen ver weg

Om de versoepeling van maatregelen mogelijk te maken moet er veel meer getest worden dan tot nu toe. Zo moeten leerkrachten en kinderopvangpersoneel met klachten zich straks net als zorgmedewerkers in hun regio kunnen laten testen op het coronavirus. Dat maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Het kabinet volgt daarmee het advies van de experts van het Outbreak Management Team. Zij stellen dat het van belang is personen die bij de versoepeling van maatregelen betrokken zijn te testen. Ook moet het uitgebreider testen van bewoners en medewerkers in verzorgingshuizen een beter inzicht geven in de situatie in tehuizen.

De testen worden onder meer uitgevoerd door de 25 regionale GGD’s. Die hebben de afgelopen weken talloze teststraten en -tenten opgezet waar zorgpersoneel terecht kan. Er is daar ruimte om meer mensen te testen, zegt Sjaak de Gouw, hoofd infectieziektebestrijding bij de landelijke koepel van GGD’s, zoals leraren, politieagenten of boa’s. Die beroepsgroepen hebben, net als zorgmedewerkers, een hogere kans op blootstelling aan het coronavirus nu de maatregelen worden versoepeld, zei De Gouw dinsdag in gesprek met leden van de Tweede Kamer.

Veel capaciteit is nog onbenut

Het kabinet vindt testen cruciaal bij het tegengaan van de verspreiding van het virus. Bij ruim veertig laboratoria in Nederland is een capaciteit van 17.500 tests per dag. Veel van die capaciteit is nog onbenut: laboratoria voeren wekelijks een kleine 40.000 tests uit.

Dat worden er langzaam maar zeker meer. Na felle kritiek van zorgpersoneel werd de richtlijn losgelaten die bepaalde dat alleen specifieke zorgmedewerkers getest mochten worden. De voorschriften waren zo streng dat alleen personeelsleden die echt niet gemist kon worden een test toegewezen kregen. Hierdoor vielen veel zorgmedewerkers buiten de boot. Sinds vorige week geldt dat alle zorgmedewerkers mogen worden getest als ze meer dan 24 uur klachten hebben en een bedrijfsarts ze doorverwijst.

Deskundigen zoeken naar alternatieve testen voor grotere populaties mensen, zoals een sneltest die de aanwezigheid van antilichamen tegen Sars-CoV-2 vaststelt. Volgens GGD-deskundige De Gouw is een dergelijke vorm van testen noodzakelijk voor de volgende stap, de anderhalvemetersamenleving. Besmettingstesten zoals de GGD’s die uitvoeren zijn te arbeidsintensief in een situatie van testen, traceren en thuisblijven.

Het vinden van zo’n sneltest blijkt ingewikkeld. Dinsdag meldde het OMT dat geen van de zestien onderzochte sneltesten werkt. Zonder geschikte sneltest lijkt een verdere versoepeling van de maatregelen nog ver weg.

