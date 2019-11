Zolang de ggz niet verandert, komen schietincidenten als in Alkmaar voor, zegt de politievakbond

Zolang het opnamebeleid binnen ggz-instellingen niet verandert, moeten we accepteren dat het ­weleens mis kan gaan. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. Hij doelt op het feit dat minder mensen worden opgenomen in klinieken. De vakbond hekelt het feit dat de zorg van verwarde personen steeds vaker op het bord van de politie terechtkomt, terwijl dat eigenlijk de taak is van de geestelijke gezondheidszorg. “Ik snap best dat er een groep is die het best herstelt in zijn eigen omgeving, maar er zijn ook veel gevallen voor wie dat niet geldt. Als er zich dan problemen voordoen, kan de politie dat oplossen. Dat zijn we beu”, hekelt Van de Kamp.

De discussie rond ‘verwarde personen’ werd deze week extra op scherp gezet na een schietpartij afgelopen woensdag in Alkmaar. Een vrouw werd doodgeschoten nadat ze een agent had bedreigd met een mes en een klauwhamer. Een dag later zou een rechter oordelen of de vrouw al dan niet opgenomen moest worden.

Het aantal overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren, neemt inderdaad toe. In 2017 registreerde de politie nog 83.602 incidenten. In 2018 steeg dit aantal door naar 90.605. Een stijging van acht procent. Volgens ACP is dat een resultaat van de miljarden die bespaard zijn in de zorg. “Het aantal bedden in de ggz-instellingen is de laatste jaren fors afgenomen en zolang dat doorgaat, zullen wij voor problemen blijven staan.”

Meer aandacht voor omgaan met verwarde personen

Volgens van de Kamp wordt er binnen de politieacademie wel meer aandacht gegeven aan het omgaan met verwarde personen, maar weten agenten in de praktijk vaak niet op voorhand wanneer ze met zo’n verward iemand te maken krijgen. “Er zijn wel een aantal middelen die het ons makkelijker kunnen maken zoals een taser of speciale politiecellen voor verwarde personen, maar zolang er in de ggz niets gebeurt, zullen incidenten waar het fout afloopt, zoals woensdag in Alkmaar, blijven bestaan. En als het dan zo ver komt, krijgen we vaak ook nog kritiek. Dat maakt me oprecht boos. Het is niet eens politiewerk.”

Ook de nieuwe Wet verplichte ggz die vanaf 1 januari volgend jaar van kracht wordt, zal daar volgens de vakbond niets aan veranderen. Sterker nog, er wordt gevreesd dat de druk op de politie juist nog groter wordt.

Waar patiënten nu alleen gedwongen worden behandeld in de kliniek, kan dat onder de nieuwe wet ook thuis. Een gedwongen opname wordt makkelijker omdat patiënten thuis behandeld worden, maar volgens de vakbond hebben ggz-instellingen op dit moment niet genoeg middelen om mensen 24 uur per dag thuis te begeleiden.

