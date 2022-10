Zoektocht naar vermisten aanvaring bij Terschelling gestopt

De grote zoektocht op het strand van Terschelling naar de twee vermisten na de aanvaring bij het eiland is vrijdagavond gestaakt, omdat er in het donker te weinig zicht is. Zaterdagochtend volgt er niet opnieuw een groot opgezette zoekactie. "We weten niet wat de zee doet. De lichamen kunnen overal aanspoelen", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân.

Vrijdag zochten hulpdiensten op het strand naar de twee vermisten, een kind van 12 jaar en een volwassen man die sinds de aanvaring vrijdagochtend worden vermist. De Kustwacht liet eerder al weten dat de kans erg klein is dat de vermisten nog in leven zijn. De aanvaring was tussen een veerboot en een watertaxi. In de watertaxi zaten acht mensen, van wie er twee om het leven zijn gekomen. Hun lichamen zijn geborgen. Vier personen raakten gewond en twee mensen zijn vermist.

‘Een vreselijke dag’

Na een aantal uren werd het zoeken op zee afgeschaald. "Dat is het meest verschrikkelijke moment voor hulpdiensten dat er is", zei burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling vrijdagmiddag. "Je realiseert je dat redden niet meer reëel is.”

De veiligheidsregio geeft aan dat niet is aan te geven waar de lichamen kunnen aanspoelen of wanneer. "Het kan zaterdag gebeuren, maar ook over enkele dagen. We hebben geen idee waar te zoeken." De burgemeester van Terschelling sprak al van een vreselijke dag voor de slachtoffers, nabestaanden en ook Terschellingers. Aan nazorg voor de eilandbewoners wordt gewerkt. Ook locoburgemeester Erik de Groot van Harlingen betuigde zijn medeleven met de slachtoffers, nabestaanden en inwoners van de gemeente.

Bijeenkomst

De gemeente Terschelling houdt zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur een bijeenkomst op het gemeentehuis naar aanleiding van het bootongeval op de Waddenzee. De bijeenkomst is onder meer bedoeld voor mensen die een vraag hebben over het incident of die iets willen delen”, meldt de gemeente op Twitter.

Het onderzoek naar de aanvaring loopt nog.

