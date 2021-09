Zo ziet de oudste inwoner van Nederland ooit eruit

Hij heeft kleine pretoogjes, een huid die door weer en wind een beetje verweerd is en een opvallende bult boven zijn rechteroog. Door zijn scheve mond lijkt het net alsof Krijn de neanderthaler vriendelijk lacht.

Het uiterlijk van de neanderthaler is het resultaat van een reconstructie van een stuk van een schedel die twintig jaar geleden voor de kust in Zeeland werd gevonden. Waarschijnlijk is het botje zo’n 50.000 tot 70.000 jaar oud. Het was het eerste restant van neanderthalers dat in Nederland is aangetroffen.

Onderzoekers gaven de eigenaar van de schedel eerder al de naam Krijn. Nu hebben de Nederlandse paleo-artiesten Alfons en Adrie Kennis hem ook een gezicht gegeven. De bult boven zijn oog is het gevolg van een kleine onschuldige tumor.

Het schedelbotje van Krijn. Beeld Rijksmuseum van Oudheden

Een stevige jonge man uit Doggerland

Krijn woonde waarschijnlijk in Doggerland, een prehistorisch landschap op de plek waar nu de Noordzee ligt. De neanderthaler deelde zijn leefgebied met mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten. Krijn profiteerde van die rijkdom aan fauna; uit onderzoek is gebleken dat hij een vrij stevige jonge man was die voornamelijk vlees at.

De neaderthaler is niet het eerste project van de tweelingbroers Kennis, wier reconstructies wereldberoemd zijn. Eerder bedachten ze hoe Ötzi de ijsmummie en de Man van Tollund eruit moeten hebben gezien.

Deze maand kun je Krijn ook zelf in het gezicht kijken. De reconstructie van de neanderthalerman is van 7 september tot 31 oktober te zien in de tentoonstelling Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

