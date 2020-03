Zo ziet de asielopvang eruit in de Friezenhal: een hokje met stapelbed, zonder deur

In de immense Friezenhal klinkt geboor en geklop. Mannen sjouwen met MDF-panelen waarmee ze verblijfsruimten in elkaar schuiven. Op een pallet staan ingepakte bedden met daarop stapels blauwe matrassen. De eerste dertig bewoners van de noodopvang voor asielzoekers komen hier volgende week woensdag aan, dat aantal wordt maximaal zeshonderd. In deze ruimte, onderdeel van het WTC in Leeuwarden, krijgen asielzoekers tijdelijk onderdak. In 2015 waren in deze hal (11.000 vierkante meter) al eens zo’n 360 asielzoekers gehuisvest.

Door de oplopende wachttijden bij de afhandeling van asielaanvragen en een toenemende instroom van vluchtelingen zoekt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) plek voor vijfduizend asielzoekers. Daarbovenop is het op zoek naar 1800 bufferplekken, waarvan Leeuwarden er nu zeshonderd op zich neemt en Goes 350.

De opvang in de Friese evenementenhal is een noodoptie, geeft Alet Bouwmeester van het Coa aan. “Niet de meest ideale. Maar we hebben echt plekken nodig en dit helpt enorm.”

Geen gezinnen met kinderen

De asielzoekers zullen vooral alleengaande en alleenstaande mannen uit Syrië en Eritrea zijn. Ze slapen straks met z’n vieren in een smalle ruimte met twee stapelbedden. Iedereen heeft een metalen kastje voor zijn spullen. Een deur is er niet; voor de ingang hangt een zwart gordijn. In totaal zijn er 150 van deze ruimtes. Eventuele vrouwenunits zullen dicht bij de douches komen te staan. Gezinnen met kinderen komen er vooralsnog niet. Extra maatregelen in verband met het nieuwe coronavirus worden niet genomen. “We volgen de richtlijnen van het RIVM”, aldus Bouwmeester.

Locatiemanager Benny Schonewille neemt ook een kijkje. Zijn grootste zorg is om de bewoners ‘in beweging’ te krijgen. Schonewille: “Dat kan door taallessen, maar ook met dagbesteding als schoonmaakwerk. Gelukkig hebben zich al tientallen vrijwilligers aangemeld.” Zijn team bestaat uit twintig mensen. Overdag zijn er zes beveiligers in de hal aanwezig. ’s Nachts houden die vanuit een kantoortje op de eerste verdieping toezicht.

Het Coa klopte bij het WTC aan met de vraag of de hal opnieuw kon worden ingericht als noodopvang, licht burgemeester Sybrand Buma (CDA) van Leeuwarden toe. “Er zijn weinig plekken waar mensen zo snel in kunnen als in deze hal”, verduidelijkt hij het besluit van het college (PvdA, GroenLinks, D66, CDA) om akkoord te gaan met de opvang. Er volgde overleg met de politie en de draaiboeken van vijf jaar geleden werden uit de kast gehaald. Indertijd was de omgeving zeer kritisch, maar toen de vluchtelingen er eenmaal ­zaten, verstomde het protest, aldus Buma.

Voldongen feit

Toch is niet elke partij hier blij mee. De VVD vindt dat de gemeenteraad voor een voldongen feit werd gesteld. Een stemming over de opvang was wenselijk geweest, vindt VVD-raadslid Petra van der Sloot. Dan hadden tegenstanders immers inspraak gehad. Nu blijft onduidelijk of er voldoende draagvlak is onder de bevolking, meent zij.

Op een recente informatiebijeenkomst van het Coa in de Friese hoofdstad over de opvanglocatie, kwamen veertig mensen af. Het merendeel zag weinig problemen.

Maar tegenstanders, die zich wel roerden op Facebook, bleven thuis, weet Van der Sloot. “Omdat duidelijk was dat de opvang er sowieso zou komen.”

Zij ziet liever dat provincies als Noord- en Zuid-Holland en Utrecht meer vluchtelingen opnemen. “Friesland heeft relatief het meeste aantal asielzoekerscentra”, constateert Van der Sloot.

