Zo zag de tweede coronakoningsdag eruit voor Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen

De dag van Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane begon dinsdag op de Tech Campus in Eindhoven. Daar werden ze om 11.00 uur verwacht voor een coronaproof programma in het teken van virtuele techniek.

De koning arriveerde op de Campus in een technisch hoogstandje van 55 jaar oud, de speciaal voor het Koninklijk Huis gebouwde Daf Kini. Uitgevoerd met een pienter pookje, maar met slechts 35 pk en een open dak. Het heldere weer was een gelukje, ook voor koningin Máxima die in een auto op zonne-energie reed. “Loopt als een zonnetje”, grapte de koning.

De emotiefluisteraar

Na het welkomstwoord van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma liep het koninklijk gezin langs een erehaag van menshoge schermen. Ze spraken kort met de geselecteerde Eindhovenaren die daarop geprojecteerd werden en luisterden naar de speciaal voor deze Koningsdag samengestelde gelegenheidsband The Streamers. Die zong Our house is a very, very, fine house van Crosby, Stills, Nash & Young – een tekst die kon slaan op de huizen van de thuiszitters die Koningsdag noodgedwongen via de televisie beleefden, maar net zo goed op Paleis Huis Ten Bosch of op het Koninklijk Huis zelf.

In de studio op de campus presenteerde de blinde Simon Dogger, student van de Design Academy, zijn uitvinding in wording: de ‘emotiefluisteraar’. Dogger legde uit dat hij, sinds hij zijn gezichtsvermogen heeft verloren, signalen moet missen die voor de menselijke communicatie heel belangrijk zijn. Hij werkt aan een app die gezichtsexpressies, als een glimlach of opgetrokken wenkbrauwen, omzet naar trillingen in een apparaat dat je in de hand houdt – voor iedere expressie een andere trilling.

Afvalberg

Ook nam het gezin als Team Oranje deel aan een digitale ‘Regioquiz’. Ze hadden zich kennelijk terdege voorbereid, want zij versloegen vier Brabantse gezinsteams uiteindelijk in een shoot-out. De beslissende vraag ging over de juiste hoogte van de Gulbergen, het hoogste punt van Noord-Brabant, opgebouwd uit afval. 90 meter, schatte team Oranje. Dat was het dichtst bij het goede antwoord: 62,5 meter.

Tussendoor spraken diverse Eindhovenaren de koning en zijn gezin toe via het beeldscherm. Een schoolleerling met een nachtmerrie-achtige ervaring vertelde hoe zij de reanimatielessen van school had moeten toepassen op haar eigen moeder. Haar ingreep had succes. “Ik ben trots. Maar ik hoop dat ik dit nóóít meer hoef te doen.”

Koninklijke lintjes

Koning Willem-Alexander nam de gelegenheid te baat om, terugblikkend op de lintjesregen van afgelopen maandag, de kijkers op te roepen helden in hun omgeving voor te dragen voor lintjes. “Het is zo’n fantastisch systeem dat wij hebben. Doe dat vooral.”

Daarna schoven de prinsessen op gepaste corona-afstand aan bij een ‘talkshow’ met jongeren van het Eindhovense cultuurcentrum CKE, dat jongeren probeert te verbinden met muziek. “Spelen jullie instrumenten?”, vroegen ze de prinsessen. Amalia, die in haar examenjaar zit, legde uit dat ze daar weinig tijd voor heeft omdat ze vooral met tentamens bezig is.

Niet heel anders

Datzelfde meldde de kroonprinses even later op vragen over haar achttiende verjaardag in december. Hoe bereidt ze zich voor op het moment waarop ze officieel begint haar staatsrechtelijke taak te vervullen? “Ik bereid me nu voornamelijk voor op mijn eindexamen”, antwoordde ze, “Ik heb daar nog niet heel veel gedachten aan gewijd. Ik ben afgelopen december zeventien geworden, achttien worden zal niet heel anders zijn.”

Ook de koning beantwoordde enkele vragen van verslaggevers. “U gaat ook een vaccin nemen?”, vroeg een van hen? “Uiteraard. Als ik aan de beurt ben”, zei de koning.

In zijn dankwoord sprak de koning zijn medeleven uit met iedereen die getroffen is door de coronapandemie. “Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten – en om hopelijk nooit te herhalen.”

