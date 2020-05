Zo wil het kabinet uit de crisis komen

Fase 1

De eerste fase begint komende maandag, 11 mei, wanneer de basisscholen en de crèches opengaan. Dat was al bekend. Nieuw is dat kappers, opticiens en rijscholen weer aan de slag mogen. Bibliotheken gaan open. Buitensporten mag weer, mits er geen fysiek contact is en afstand kan worden gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om tennis en golf. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, douchen ter plekke ook niet. In 25 verpleeghuizen start een proef met lichte versoepeling van de (zeer strenge) bezoekregeling.

Fase 2

1 juni begint fase 2, wanneer het openbaar vervoer de normale dienstregeling opstart. Afstand houden in tram, bus, metro en trein is dan niet altijd mogelijk. Daarom wordt het dragen van mondkapjes verplicht. Het devies blijft: werk zo veel mogelijk thuis, reis alleen indien noodzakelijk. De middelbare scholen gaan open. Horeca, theaters, bioscopen mogen maximaal dertig mensen ontvangen, mits er afstand wordt bewaard. Van tevoren reserveren is noodzakelijk. Terrassen zijn toegestaan op voorwaarde dat iedereen afstand houdt en aan een tafeltje zit. Musea zijn weer toegankelijk.

Fase 3

1 juli start fase 3. Dan kunnen de vakantieparken en campings weer volledig draaien doordat het sanitair open mag. Dit is belangrijk om in ieder geval binnenlandse vakanties mogelijk te maken. Horeca, culturele instellingen en bioscopen mogen maximaal honderd bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Dit geldt ook voor bruiloften en religieuze bijeenkomsten. “Verspreid het Woord en niet het virus”, zei CDA-minister Hugo de Jonge (zorg) gisteravond.

Fase 4

Op 1 september start fase 4. Vanaf die datum zijn alle contactsporten, binnen en buiten, voor alle leeftijden weer toegestaan. Dus ook het betaald voetbal mag dan beginnen. Wedstrijden moeten nog wel zonder publiek worden gespeeld. Sportkantines mogen open, net als casino’s, seksclubs, sauna’s en coffeeshops.

Onduidelijk blijft wanneer er weer grote evenementen met veel publiek mogen plaatsvinden, zoals festivals en grote concerten en voetbalwedstrijden. Het kabinet wil daar vóór 1 september een besluit over nemen.

De data van dit spoorboekje staan niet in steen gebeiteld. Het kabinet en het RIVM blijven tussendoor evalueren. Mocht het aantal besmettingen in de tussentijd oplopen, verandert dat de zaak. Premier Rutte sprak van een ‘voorzichtige planning’. “Per week moeten de cijfers de ruimte geven deze stappen te kunnen zetten.” Ook gaf hij een waarschuwing. “We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden.”

Testen en verpleeghuizen

Het is de bedoeling dat iedereen met klachten vanaf 1 juni kan worden getest. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen blijft voorlopig in stand, al gloort er een hoop aan de horizon. 25 instellingen mogen beginnen met een proef om een beperkt aantal bezoekers toe te laten. Het effect daarvan zal invloed hebben op verdere versoepeling.

