Zo verloopt een week quarantaine in een Nijmeegs dispuutshuis: ‘Ze denken dat we hier een feestje houden’

Terwijl het verkeer op de Groesbeekseweg voorbijraast, wordt een enorme pan pasta met verse groenten op tafel gezet. Acht van de tien bewoners van herendispuut De Gong schuiven aan rond de stamtafel die verdekt staat opgesteld tussen de fietsen en een verdwaald winkelkarretje in hun voortuin. Alleen de 22-jarige wiskundestudent Frank Buschman en zijn vriendin Gwendolyn Hermans (20) krijgen hun eten op zijn kamer, omdat Buschman corona-achtige klachten heeft en de uitslag van zijn test nog niet binnen heeft.

De studenten zitten in quarantaine. Al acht dagen komen ze niet buiten het hek van hun voortuin. Het begint allemaal vorige week zondag als Folkert Woudstra (22), student islamstudies en politicologie, een beetje keelpijn krijgt. De dag later wordt hij wakker met koorts. Hij weet meteen hoe laat het is: een paar dagen eerder had hij met een groepje vrienden een biertje gedronken in een van de Nijmeegse kroegen waar verschillende mensen besmet raakten met het coronavirus. Woudstra: “Ik maakte een afspraak voor een test en we besloten meteen met het hele huis in quarantaine te gaan. Het was duidelijk dat iedereen zou blijven.”

Overal desinfectiemiddel

De kamers in huis worden in allerijl herverdeeld, zodat de huisgenoten elkaar makkelijker kunnen ontlopen en zo min mogelijk risico lopen op besmetting. Woudstra vertrekt naar een kamer op de bovenste verdieping en krijgt een ‘eigen’ toilet en douche. Ze onderwerpen het huis aan een grondige schoonmaakbeurt. Geen sinecure in een huis waar tien jonge mannen samenleven en waar normaal gesproken de afwas en kratten bier opgestapeld staan. “Ik denk dat mijn moeder er anders over denkt, maar ik heb ons huis nog niet eerder zo netjes gezien”, lacht Kirti Kohra Singh (21), student wiskunde en filosofie. “Overal in huis staat desinfectiemiddel. We houden de toiletten, badkamer en de keuken goed schoon, naar onze maatstaven dan.”

Voor studentenhuizen gelden vanuit het RIVM geen specifieke richtlijnen, ze worden officieel niet als een huishouden beschouwd en ze moeten zich in huis houden aan de anderhalve meter afstand. Dat is in een oud herenhuis met smalle gangen en gedeelde keuken, toilet en douches makkelijker gezegd dan gedaan. “Wij zien onszelf wel als een huishouden. We houden afstand tot huisgenoten met klachten, maar tot de rest niet”, vertelt geschiedenisstudent Celis Tittse (21). Sinds maart, toen heel Nederland binnen moest blijven, zijn we al op elkaar aangewezen. “Nu we wellicht corona in huis hebben, verandert er feitelijk niet veel. We blijven thuis. Alleen kunnen we ook geen wandeling meer maken, omdat we niet buiten onze tuin mogen.”

Beeld Koen Verheijden

Een paar dagen na zijn test – vorige week donderdag – krijgt Woudstra te horen dat zijn coronatest inderdaad positief is, hij komt zijn ‘quarantainekamer’ voorlopig niet uit. Ook Buschman en eerstejaars natuur- en sterrenkundestudent Lucas Timmerman ontwikkelen in die week corona-achtige klachten. Zij krijgen een kamer op de eerste verdieping en zonderen zich, in afwachting van hun testuitslag, eveneens af. Woudstra: “Natuurlijk moet je af en toe toch naar het toilet of douchen. Dan roep ik even, zodat de rest naar zijn kamer kan gaan.”

Voor de huisgenoten met klachten wordt ondertussen goed gezorgd: een kop koffie, een lekkere maaltijd, een praatje op afstand. De gezonde pasta is een verrassing van de moeder van Maarten Huigens (18), student biomedische wetenschappen. “Zij is naar de markt gegaan en heeft verteld dat wij met ons huis in quarantaine zaten. Vervolgens heeft ze twee volle dozen en nog twee tassen met verse groenten, fruit en brood opgehaald en voor onze voordeur gezet.”

Nee, kratten bier zaten er niet bij. Maar die worden thuisbezorgd door dispuutsleden die in de buurt wonen. Net als de overige boodschappen met noodzakelijke waar, zoals wc-papier, brood en koffie. En de naastgelegen cafetaria is behulpzaam. Daar kunnen de jongens hun avondeten ‘afhalen’: de snackbareigenaar hangt het aan een bezemsteel.

Beeld Koen Verheijden

Studentenleven 180 graden anders

De huisgenoten zijn lid van cultureel en literair dispuut De Gong, onderdeel van de studentenvereniging Carolus Magnus. ‘Normaal’ gaan ze naar dispuutsavonden of andere activiteiten op de sociëteit en zijn ze druk met studeren. Hoe anders is hun leven nu: in quarantaine en met flessen desinfectiemiddel in de weer. Het is 180 graden anders dan je verwacht van het studentenleven. “Ja, ons leven is diepgaand veranderd sinds maart”, concludeert Samet Yigit (21), derdejaars rechtsgeleerdheid. “Je studententijd is een periode in je leven waarin je naar buiten reikt. Nu zijn we meer naar binnen gericht, dat zorgt ook voor verbondenheid in het huis. En er is meer ruimte voor introspectie. Een beetje graven in je eigen gedachten, dat vind ik wel winst van deze periode. Mits het niet te lang duurt.”

Wat dat betreft bood de zomer even enige opluchting. “We zouden eigenlijk met z’n tienen naar India gaan, waar mijn ouders vandaan komen”, vertelt Singh. Die reis kon niet doorgaan, ze gingen wél samen naar een vakantiehuis in Duitsland. Er werden feestjes gevierd op een van de strandjes langs de Waal die Nijmegen rijk is en er kwamen wat meer vrienden op bezoek. “Ik keek er naar uit om alles weer langzaam op te starten in het nieuwe collegejaar”, vertelt Huigens. “Maar doordat het aantal besmettingen oploopt, ook hier in Nijmegen, zijn veel activiteiten weer afgelast. De sociëteit is dicht en het verenigingsleven ligt stil.”

Tweedehands onderwijs

Er is wel online onderwijs van de Radboud Universiteit en ze proberen elkaar scherp te houden en te motiveren om bezig te blijven. Wie ’s ochtends het eerst wakker is, zet een grote pot koffie. Meestal is dat zo rond half tien. “Alleen koffiedrinken is niet gezellig, dus dan maak je de rest ook wakker”, zegt Singh. “Dan zie je meteen hoe iedereen ervoor staat. Overdag wordt er gestudeerd, al is het voor de een lastiger om de discipline op te brengen dan voor de ander. We proberen elkaar daarbij te helpen.”

Beeld Koen Verheijden

“Ik heb lang niks voor elkaar gekregen, plannen, structuur behouden, het lukte me gewoon niet”, zegt Buschman. “Hoewel de docenten hun best doen, blijft het toch een soort tweedehands onderwijs waar je wel de volle mep voor betaalt”, vindt Yigit. Er wordt gelezen en geschreven, maar het discussiëren over de stof met de hoogleraar of medestudenten is weggevallen. Tittse: “Juist omdat wij zo dicht op elkaar zitten, kunnen we elkaar motiveren. En dat is belangrijk, want voor je het weet loopt je studie in het honderd. Na een lange dag online colleges en boven je boeken hangen, is het heerlijk om met elkaar te kunnen zitten, praten, een biertje drinken. Dat heb je dan echt nodig.”

Meer besmettingen in studentensteden In Nijmegen is net als in andere studentensteden sprake van een toenemend aantal coronabesmettingen onder studenten. Burgemeester Bruls sloot de afgelopen twee weken drie kroegen die een coronabrandhaard zijn gebleken en waar altijd veel studenten komen. Er studeren 46.000 (inter)nationale studenten in Nijmegen en daarvan wonen er ongeveer 18.000 in de stad met ruim 175.000 inwoners. Afgelopen week werden er 199 mensen in Nijmegen positief getest op het coronavirus, de week ervoor waren dat er 86. Onder hen veel mensen tussen de 20 en 30 jaar. Ook andere cafés en horecazaken in Nijmegen hebben coronamaatregelen genomen, zoals ‘s avonds eerder sluiten of alleen het terras openhouden. Meer maatregelen worden er voorlopig niet verwacht.

Woudstra is inmiddels 48 uur klachtenvrij. Hij mag sinds maandag weer buiten eten met zijn huisgenoten. De groep in de voortuin heeft al wel tot reacties geleid van voorbijgangers. “Ze denken dat we hier een feestje houden en de coronaregels overtreden”, zegt Singh. “We hebben boze reacties gehad, terwijl we ons juist verantwoordelijk gedragen. Er zit wel een houdbaarheidsdatum aan. Voor sommige studenten is die datum al lang verstreken, die gaan feesten en ontmoeten elkaar. Voor ons wordt het ook lastiger. We missen het onderwijs op de campus, uitgaan, anderen ontmoeten. Een beetje huidhonger is er wel.”

Beeld Koen Verheijden

Ze gaan al helemaal niet naar opa en oma

En dat terwijl de studenten amper ziek worden van het virus. “Een beetje grieperig, meer is het niet”, zegt Woudstra. “Er wordt veel kritiek geleverd op jongeren en studenten, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. In quarantaine gaan doen we echt voor anderen.” Ze gaan dan ook niet of nauwelijks naar hun ouders, die wellicht kwetsbaarder zijn dan zij. En al helemaal niet naar opa en oma. Best een moeilijke keuze, omdat vooral de jongerejaars normaal gesproken regelmatig in het weekend naar huis gaan.

Begin deze week krijgen Timmerman en Buschman goed nieuws: Ze testen beiden negatief. Woensdag zitten de tien dagen quarantaine voor de studenten er daarmee op. Die avond komen er wat dispuutsgenoten op de koffie en fietsen ze naar de Ooijpolder bij Nijmegen. “Niks wereldschokkends, maar het is toch een euforisch moment als je weer zelf naar de winkel kunt en boeken kan halen bij de bibliotheek”, zegt Tittse. “Voor zolang het duurt. Als er toch weer iemand besmet raakt, begint het hele verhaal vrees ik van voren af aan.”

Lees ook:

Delftse studenten lappen coronaregels aan hun laars. ‘Ik ben een mens en snak naar fysiek contact’

Delftse studenten zien dat steeds minder medestudenten zich aan de regels houden. Ze vrezen extra maatregelen.