Zo verkopen kinderen de komende dagen kinderpostzegels aan de deur, mét afstand

In de klas van juf Martien Hamburg (45) staat een geeloranje doos op de tafel voorin het lokaal. Met deze doos, ontworpen door de Stichting Kinderpostzegels, gaan de zeventien kinderen uit groep 8 van christelijke basisschool De Hoeksteen in Groningen vanaf woensdag langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Juf Martien legt aan de klas uit hoe dat in zijn werk gaat: “Je belt aan en zet de doos voor je op de grond. Dan doe je een stap naar achteren. De koper haalt een formulier uit het vakje en vult deze zelf in, met een eigen pen.” Hamburg wijst naar de voorkant van de doos. “Daarna stopt hij het formulier in de gleuf aan de achterkant. Zo is er geen contact.”

Adam (10) steekt zijn vinger op: “Ik vind het wel gek om het zo te doen. Het zijn veel stapjes die je moet onthouden.”

De coronaregels trekken een behoorlijke wissel op de Kinderpostzegelweek, die dit jaar voor de 72e keer wordt georganiseerd. Dat beaamt ook Pascal de Smit, directeur van de Stichting Kinderpostzegels. “Ik hoop dat kinderen er toch voor kiezen langs de deuren te gaan. Dat vinden ze vaak spannend, maar ze leren er ook van.” Om de veiligheid nog meer te waarborgen, kunnen kinderen dit jaar voor het eerst via een persoonlijke webpagina een videoboodschap opnemen, die ze verspreiden via hun sociale media. De zegels kunnen dan online worden besteld en de verkopen worden bijgehouden op de persoonlijke pagina. Voor het maken van de video’s en een script krijgen ze online tips van YouTuber Dylan Haegens, ambassadeur van de Stichting Kinderpostzegels.

In de klas van juf Martien ziet Noah (11) filmen helemaal zitten. “Die kan ik zelf monteren en via WhatsApp versturen.” Ook Souhaila (11) is van plan een video te maken: “Ik vind het handig, want mijn familie woont in Almere en Amsterdam. Nu kunnen zij ook postzegels bij mij kopen.”

De geeloranje doos waarmee kinderen dit jaar ‘veilig’ kinderpostzegels kunnen verkopen.

De opbrengst

Vorig jaar bracht de Kinderpostzegelweek 9,4 miljoen euro op voor kinderen in kwetsbare thuissituaties. Omdat deze kinderen vanwege de coronacrisis een tijdlang niet naar school hebben kunnen komen – vaak hun enige uitweg – vraagt de stichting dit jaar extra aandacht voor deze kinderen met het thema ‘geef een veilig thuis’. Vanwege diezelfde coronacrisis zet de stichting in op een lagere opbrengst. “We gaan uit van tachtig procent van het totaalbedrag van vorig jaar. Als er volgende week een volledige lockdown komt, dan zullen we daar ver onder zitten.” De nieuwe werkwijze kan ook positieve effecten hebben, zegt De Smit: “Als kinderen een filmpje maken én langs de deuren gaan, kan dat zomaar een verhogend effect hebben. Het is lastig te voorspellen in deze tijden.”

Juf Martien is enthousiast over beide verkoopmethoden: “Ik vind het erg origineel en speels. Ik denk dat hierdoor meer zegels worden verkocht. Daarnaast is het maken van video’s goed voor de creativiteit van de kinderen.”

Adam steekt nog eens zijn vinger op: “Juf, moet jij ook postzegels verkopen?”

Lees ook:

Tienduizenden middelbare scholieren thuis, afstandsonderwijs vergt tijd

Anders dan basisscholieren, moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs bij verkoudheidsklachten thuisblijven. Online onderwijs is er voor hen niet altijd.