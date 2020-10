Zo ver dat alle scholen moeten sluiten, is het nog lang niet

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder berichten die vragen oproepen over het openhouden van de middelbare scholen. En in de coronaroutekaart is opgenomen dat er in het laatste scenario – ‘zeer ernstig’ – specifieke aandacht moet zijn voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

Nu de besmettingen onder tieners blijven toenemen, wordt deze gevraagde aandacht alleen maar ­reëler. Daarbovenop kwam deze week een enquête van Leraren in ­actie, dat opnieuw aandacht vroeg voor de mogelijkheid van het sluiten van de scholen.

En dan was er ook nog een aflevering van het tv-programma ‘Nieuws­uur’ over bezorgde oudere docenten én een oproep van een lid van ­adviesorgaan Red Team om een weekje extra rust toe te voegen aan de herfstvakantie van de scholen. Schoolsluiting lijkt weer helemaal op de agenda te staan.

Bij de vakbonden, scholenkoepels, schoolleiders en medici is er echter vrijwel niemand die pleit voor thuisonderwijs als we in een volledige lockdown zouden belanden. De onderwijsinspectie opende vorige week een meldpunt voor scholen die geheel of gedeeltelijk sluiten, zodat kan worden bijgehouden hoeveel lessen de leerlingen missen en of er dan voldoende thuisonderwijs van basiskwaliteit wordt gegeven. Het ministerie wil desgevraagd pas over een maand een tussenstand geven, maar naar schatting zijn zo’n tien tot 25 scholen helemaal of gedeeltelijk gesloten (geweest).

Scholen moeten zelf de juiste maatregelen nemen

Dat zijn er zo weinig, dat het vreemd lijkt om een sluiting op te leggen aan alle ruim 600 middelbare scholen als die daar nu geen noodzaak toe zien. De Algemene Vereniging van Schoolleiders ziet liever dat scholen zelf de juiste maatregelen nemen dan dat die generiek worden opgelegd. De oproep aan de politiek om scholen te sluiten zou hoog­uit nut kunnen hebben als een schreeuw om erkenning van het personeel voor hun lastige werk­omstandigheden.

Voor het tot sluiten komt, zegt Henrik de Moel van lerarenvakbond Aob, valt er op school echt nog wel winst te behalen met veiligheidsmaatregelen. De bond vindt dat scholen zich moeten focussen op ­fysiek onderwijs, maar ouderavonden, studiedagen en vergaderingen on­line moeten houden. Daarbij, zei kinderarts Károly Illy uit het OMT gisteren tegen BNR Nieuwsradio, moeten ouders en kinderen meer doordrongen worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Kinderen moeten niet ziek naar school gaan en altijd afstand houden van docenten en medeleerlingen – ook als zij elkaar buiten school tegenkomen.

“Het heeft even tijd nodig voordat iedereen zich aan de maatregelen houdt”, ziet rector Louwien Eising van het Carmelcollege in Emmen. Al vroeg in het schooljaar kreeg zij te maken met een corona-uitbraak bij tien leerlingen uit dezelfde jaargroepen. Het Carmel besloot toen hele klassen naar huis te sturen, maar zou dat nu op aanwijzing van de GGD niet meer doen.

“Wel hebben wij deze week, na onze herfstvakantie, een mondkapjesplicht ingevoerd. Dus we zijn een stapje verder gegaan dan een advies. Leerlingen moeten daaraan wennen, maar we hebben er vertrouwen in dat dit goed komt”, zegt Eising. “We hebben ons rooster ingekort naar veertig minuten, zodat we aan de randen van de dag meer tijd overhouden voor contact met leerlingen die thuis zitten of werk moeten ­inhalen. Ook gaan we meer naar buiten om de lokalen goed te kunnen ventileren. Er hangt op school een positieve sfeer van ‘we gaan het ­samen doen’. Juist voor deze kinderen in een belangrijke fase van hun leven.”

