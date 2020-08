Zo populair zijn binnenlandse vakanties nu: ‘Vanaf mei tot midden oktober zit alles volgeboekt’

“Wist je dat oud-president Bill Clinton hier in het dorp is geweest?” Agaath Zuurbier (55) zegt het terloops, terwijl ze de kussens schikt van een enorme zitbank. Ze is een pietje precies. “Ik ben nogal gevoelig voor sfeer. Zo’n ruimte moet helemaal kloppen. Het moet goed voelen.”

Zuurbier toont in het Friese dorp Achlum haar Ladies Loft, zo genoemd omdat ze er geprobeerd heeft een vrouwelijke touch aan te geven. Een gloednieuw, landelijk appartement dat ze - mede dankzij de coronacrisis - met veel succes verhuurt via Airbnb. Vorig jaar zomer was de bouw klaar. Toen kreeg ze een paar gasten. “En toen corona uitbrak dacht ik: Weg seizoen. Maar moet je nu kijken… Vanaf mei tot midden oktober zit alles volgeboekt. Het gáát maar door. Ik denk dat we in de winter ook helemaal vol zitten.”

En ze vertelt verder over Clinton, die in 2011 een jubileumconferentie van verzekeraar Achmea bijwoonde in dit dorpje Achlum, onder de rook van Harlingen. “Buiten Friesland kent bijna niemand dit gebied. Maar het is toch mooi hier?”

De vraag naar binnenlandse vakanties groeit. In juni steeg de verhuur van particuliere vakantiewoningen in Overijssel met 40 procent, ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In Friesland ook nog 35 procent, Drenthe 30 procent en Gelderland ongeveer 25 procent. Een gekkenhuis, bevestigt Zuurbier. In haar loft zit nu een gezin uit Noord-Brabant. Het zijn Gert-Jan (50) en Susanne Hageman (47) met hun kinderen Anne (16) en Daan (14). “Maar een weekje hoor, maar het voelt echt als vakantie. Ik moest zelfs nog drie uur rijden,”grinnikt vader Hageman. “Meestal gaan we naar Italië. Ik kon dit bij toeval boeken omdat een reservering was afgezegd. Het is prachtig. En ik was nog nooit op de Afsluitdijk geweest. Ook mooi om mee te pakken.”

Een vermogen voor de vergunningen

Samen met echtgenoot Jan Oosterhaven runt Agaath Zuurbier een installatiebedrijf in Achlum, een dorpje met 660 zielen. Drie jaar geleden kocht ze het voormalige boerenerf van haar ouders. Vader is overleden, maar moeder woont er nog, in een van de drie nieuwe lofts. “We konden de schuren verbouwen en deels nieuw bouwen. Het kostte een vermogen om alle papieren en vergunningen rond te krijgen. Onderzoekje dit, nieuwe tekening dat. Maar je ziet, het is gelukt.”

Haar vader had varkens en koeien. De loft die ze verhuurt staat op de plek van de varkensstal. Een loft home. Dat is een groot pand in de vorm van een boerenschuur of hoeve, maar opgetrokken uit modern, verduurzaamd hout en staal. Een deel is werkplaats. “De achterkant is voor de gasten", vertelt Zuurbier. Ook de loft van haar moeder zal te zijner tijd in de verhuur gaan. “En in het derde appartement woont een echtpaar dat tijdelijk iets zocht, in aanloop naar een nieuw huis. Die vrouw wil hier eigenlijk nog veel langer blijven", lacht Zuurbier. “In de stad heb je herrie. Hier is volledige stilte. Je wordt gewekt door rondscharrelende kippen.”

Zuurbier maakt alles zelf schoon. “Want dan weet ik dat het goed is. Dat is toch het perfectionistische in mij.”

Vijf broers en zussen van haar verhuisden indertijd naar Frankrijk om daar te boeren. “Ik plaag hen vaak door te zeggen: Wij melken geen koeien, maar huisjes.” Weer die lach. “Ik ben hier geboren, dit is goeie grond. Hier ben ik thuis en het voelt als een paradijsje. Dat is lekker hoor.”

