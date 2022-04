Zo’n e-bike is voor tieners vooral makkelijk. ‘Ik heb mijn fiets altijd wel onder controle’

Nadat de laatste bel van de dag is afgegaan bij KSG De Breul in Zeist, pakken de middelbare schoolleerlingen hun fiets en bewegen zich in kluitjes richting de grote weg om naar huis te fietsen. En of ze nou ver moeten of gewoon snel thuis willen zijn, steeds meer jongeren bestijgen een elektrische fiets, of e-bike. Wel zo makkelijk, vinden ze.

Ondertussen neemt dankzij die elektrische fietsen het aantal fietsongelukken in het verkeer toe - ook onder jongeren. Waarom pakken steeds meer tieners een fiets met trapondersteuning, en hoe kijken ze aan tegen verkeersveiligheid?

Grotere kans op letsel bij elektrische fiets Iemand op een elektrische fiets heeft twee keer zoveel kans om met letsel in het ziekenhuis te belanden als de berijder van een gewone fiets. Dat ouderen als veelgebruiker van de elektrische fiets regelmatig met letsel in het ziekenhuis terechtkomen, is al langer bekend. Maar nu blijkt dat ook tieners met de e-bike vaker betrokken raken bij ongelukken. In 2021 belandden 110.000 verkeersslachtoffers met letsel op de spoedeisende hulp. Bij fietsers gaat het met name om botbreuken en hersenletsel. Twee op de drie slachtoffers waren fietsers, waarbij er relatief veel gewonden vielen onder 55-plussers, gevolgd door jongeren (12-24 jaar). Meestal gaat het om fietsongelukken waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren, bijvoorbeeld door de slechte conditie van de weg of eigen gedrag, zoals afleiding.

Christopher (17) vond het toch wel ver, naar school fietsen vanuit een dorp verderop.

“Ik moet naar Maarn, elf kilometer verderop. Met een elektrische fiets gaat dat wat sneller, want dan doe ik er maar een half uur over en niet vijftig minuten. En betrouwbaarder, want als ik wind tegen heb of de heuvels op moet bij Austerlitz, kom ik nog steeds vooruit. Ik ben altijd even snel op school, want ik haal altijd wel de 25 km/u. Soms hangt een vriend aan mijn fiets, aan mijn schouder, zodat we allebei zo hard gaan.

“Ik heb niet het idee dat ik met deze fiets een groter risico loop. Ik mountainbike ook veel, dus ik heb mijn fiets altijd wel onder controle. Maar ik denk wel dat misschien oudere mensen een risico lopen. Ze rijden wel hard en reageren minder snel. Dat soort groepen moeten wel beter opletten. Maar er zijn ook mensen van mijn leeftijd die niet zo voorzichtig zijn of snel afgeleid raken, maar dat is niet veel gevaarlijker dan met een gewone fiets, schat ik zo in.”

Ilias (14) heeft naast een gewone fiets ook een elektrische fiets. Dat wil zijn vriend Khalid (11) ook wel.

Ilias: “Soms rij ik op mijn gewone fiets, maar het liefst op deze. Ik vind deze veel fijner. Ik hoef minder te trappen en hij gaat sneller, dat is makkelijker. Mijn vrienden rijden niet op een elektrische fiets, dus ik hou hun tempo dan aan.

Khalid: “Een elektrische fiets is veel beter. Je gaat veel sneller!”

Ilias: “Vooral als ik alleen ben eigenlijk, dan rij ik harder. Bij mijn vrienden die niet op een elektrische fiets rijden, rij ik langzamer. Ik hou hun tempo aan. Maar als ik alleen fiets, rij ik de maximale snelheid van de fiets, 25 km/u. Voor een ongeluk ben ik niet bang. Ik fiets gewoon normaal.”

Steyn (16) rijdt sinds de brugklas op een elektrische fiets.

“Ik heb daarvoor wel op een gewone fiets gefietst. Totdat ik naar de middelbare school ging, eigenlijk. Daar heb ik speciaal een elektrische fiets voor aangeschaft. Ik heb zelf een spasme aan mijn onderbenen, dus deze fiets helpt mij om naar school te fietsen. Al is het maar tien minuten fietsen naar school, met deze fiets is het minder zwaar voor mijn benen.

“Ik ben er op zich wel blij mee. Dus ik snap wel dat er meer mensen zijn die zo’n fiets willen. Maar als je van die speed pedelecs (een elektrische fiets die de 45 km/u haalt, red.) ziet rijden, dat vind ik eigenlijk wel gevaarlijk. Maar die rijden ook vaak op de weg, met een helm op. Ik rij gewoon op het fietspad. Ik rij wel harder dan gewone fietsers, dus ik let goed op. Maar dat deed ik ook toen ik op een gewone fiets reed.”

