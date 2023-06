Zo’n 90.000 Nederlanders hebben ernstige klachten door long covid, ‘onderzoek naar impact is nodig’

De Utrechtse Corine Troost (38) leeft, sinds ze drie jaar geleden long covid kreeg, van ‘rustmoment naar rustmoment’. Ooit gaf ze bij de nationale politie leiding aan een groep wetenschappers, maar nu werkt ze niet meer. Haar hobby’s kan ze niet meer uitoefenen en als mensen op visite komen mogen ze maar een uur blijven, daarna moet ze daar een paar uur van bijkomen. Wandelen kan ze maar maximaal een half uur. “Het voelt nog steeds bizar”, zegt ze.

En ze is niet de enige die kampt met de maatschappelijke gevolgen van langdurige coronaklachten. Maandag presenteerde het Maatschappelijk Impact Team (MIT) een rapport aan het kabinet waarin het team schat dat zo’n 90.000 Nederlanders worstelen met ernstige klachten door long covid. Die schatting is gemaakt op basis van cijfers uit het Verenigd Koninkrijk, omdat in Nederland niet wordt bijgehouden hoeveel mensen long covid hebben.

Corine Troost (38) is long covid-patiënt.

Volgens het MIT, dat zich in opdracht van het kabinet richt op de sociale en psychologische aspecten van pandemieën, liepen in totaal zo’n 1,3 miljoen Nederlanders als gevolg van een corona-infectie long covid op. Daaronder valt een divers palet aan klachten, zoals pijnlijke spieren, vermoeidheid en reuk- en smaakverlies.

In het ergste geval kunnen mensen jaren na een covid-infectie nog altijd nauwelijks hun bed uitkomen. Het leidt tot uitval op werk en school en tot forse problemen in het sociale en gezinsleven. Het MIT noemt long covid ‘ontwrichtend’ en schat dat de ziekte de maatschappij ‘enkele miljarden’ euro’s kost.

Sociale gevolgen van de ziekte

Er is weinig bekend over wat long covid precies veroorzaakt, en hoe de ziekte te behandelen is. Daarom kondigde het kabinet eerder deze maand al aan dat er 32 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor extra onderzoek naar long covid, bovenop een eerder bedrag van 14 miljoen. Dat is goed, vindt het MIT, maar naast medisch onderzoek moet er ook onderzoek komen naar de sociale gevolgen van de ziekte. De medische aspecten zijn daar volgens het MIT mee vervlochten.

‘Wat betekent long covid voor de kwaliteit van leven en de participatie van mensen, met welke knelpunten zien mensen zich geconfronteerd en op welke terreinen?’ vragen de schrijvers van het rapport zich af. En: ‘Wat betekent long covid voor de samenleving: de economie, het sociaal domein, de zorg, het onderwijs? En welke maatschappelijke kosten zijn hiermee gemoeid?’

“Ik kon vanaf dag één niet meer werken”, zegt ervaringsdeskundige Troost, die naar eigen zeggen volgende week duizend dagen onderweg is met de ziekte. Ze had een regeling met werk. Dat was niet zo gek: iedereen had toen immers corona. Na een tijd bleek dat ze nog langer zou thuisblijven. De bedrijfsarts wist niet goed wat hij moest, maar nam haar gelukkig wel serieus. Troost: “Na een half jaar werd er gezegd: nu is het klaar. Dat is super verdrietig. Je hoort er niet meer bij. Ik wilde mezelf nuttig maken. Nu is dat stukje zingeving weg. Het kost erg veel energie om een Wia-procedure te doorlopen.”

Grote impact op de arbeidsmarkt

Dat long covid je leven verandert bleek al eerder uit het langlopende onderzoek van het UMC in Groningen. De patiënten gebruikten woorden als ‘ontregeling’, ‘verstoring’, en ‘iets wat in je hele lijf zit’. Uit datzelfde onderzoek blijkt de grote impact op de arbeidsmarkt: 45 procent van de mensen met long covid verzuimt langer dan vier weken. Van die groep verzuimt 35 procent langer dan een jaar. De financiële gevolgen zijn meestal voor de werkgever.

“Maar wat de langdurige maatschappelijke gevolgen van de ziekte zijn hebben we nog niet goed in beeld. Daarvoor moeten we mensen langer volgen”, zegt Sandra Brouwer, hoogleraar Arbeid en Gezondheid, die meewerkte aan het Groningse onderzoek. “Naast de financiële gevolgen willen we graag meer kennis ontwikkelen over de psychosociale gevolgen van long covid, alsook wat drempels zijn tot zorg en tot sociale zekerheid. Het is dus noodzakelijk om dit onderzoek voort te zetten.” Ook het MIT pleit voor meer monitoring van de maatschappelijke gevolgen van long covid.

Ten slotte vindt het MIT het belangrijk dat er zo snel mogelijk een centraal loket komt waar kennis wordt verzameld en verspreid. Niet alleen voor artsen en medische hulpverleners, maar ook voor burgers, werkgevers en scholen.

“Dat zou heel fijn zijn”, zegt Troost. “Ik heb zoveel verschillende hulp gehad. Fysiotherapie, ergotherapie, handtherapie. Het was echt hoppen en shoppen langs hulpverleners. Je bent heel afhankelijk van wat diegene weet van long covid. Voorheen waren er postcovid-poli’s, daar kun je kennis en zorg bundelen. Ik hoop dat ze daarin gaan investeren. Een plek waar je als patiënt echt geholpen en gezien wordt.”

Lees ook:

Langlopend onderzoek toont aan: long covid verandert je leven en iedereen kan het krijgen

Long covid zit in je hele lijf, zeggen patiënten. Dat geeft onzekerheid omdat er nog steeds geen aantoonbare oorzaak van de klachten te vinden is, blijkt uit het langstlopende onderzoek naar long covid in Nederland.