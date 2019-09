Zo krijg je meer mensen aan het sporten, volgens het SCP

Een op de drie volwassenen sport niet of nauwelijks. De helft van deze groep is daar wel relatief gemakkelijk toe te brengen. Die is net als de meeste frequente sporters jong en hoog opgeleid en vindt een goede gezondheid belangrijk. Toch sporten deze mensen nauwelijks . Ze geven de voorkeur aan andere hobby’s, zien op tegen de kosten van een sportschool of vereniging, of denken dat ze al genoeg wandelen of fietsen, stelt een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deze groep, 17 procent van de twintig-plussers, is ‘laaghangend fruit’ voor wie een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan het sporten wil krijgen, zegt het SCP in het rapport ‘Kansen op sportieve groei’. Het onderzocht welke eigenschappen kenmerkend zijn voor mensen die frequent sporten. Voor volwassenen vanaf 20 jaar gaat het vaak samen met een hoog opleidingsniveau en een jonge leeftijd, naast een partner en ouders die sporten en motivatie voor een goede conditie en gezondheid. Ook hebben zij meestal geen kleine kinderen.

Voor kinderen bleken sportende ouders, een hoge opleiding van de moeder en een goede gezondheid samen te hangen met vaak sporten. Bovendien vond die groep het belangrijk om in competitieverband aan sport te doen en de eigen prestaties te verbeteren.

Het SCP onderzocht welke kenmerken samenhangen met frequent sporten, maar doet geen uitspraken over oorzakelijke verbanden. Volgens het rapport moeten eventuele beleidsmaatregelen om meer mensen aan het sporten te krijgen toegespitst zijn op de groep die toch al veel kenmerken deelt met de groep frequente sporters. De andere 17 procent, die nauwelijks beweegt en weinig eigenschappen deelt met de groep die vaak sport, zal niet snel de sportgewoontes veranderen. anp

Lees ook:

Bewegen is meer dan alleen sporten

Het ministerie van VWS maakt een nieuwe beweegnorm. Een half uur sporten en de rest van de dag zitten is niet genoeg.