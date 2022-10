Zo houden landen als China en Iran ook in Nederland burgers in de gaten

Vanuit ogenschijnlijk normale woonhuizen verzamelt de Chinese overheid informatie over gevluchte Chinezen die in Nederland verblijven. In Amsterdam en Rotterdam zouden twee van dit soort ‘politiebureaus’ zijn aangetroffen, berichtten RTL en Follow the Money deze week.

Behalve China houden ook andere landen leden van hun diaspora in de gaten. De NOS meldde deze week dat Iraanse Nederlanders die hier actievoeren voor vrouwenrechten in Iran worden gevolgd door het regime. Zo zou de ambassade hun sociale media in de gaten houden en zouden de demonstranten gekke kliks en echo’s op de telefoonlijn horen.

Is de dreiging voor dissidenten in Nederland groter aan het worden? “Ik ben wel verbaasd dat China echt fysieke bureaus heeft ingericht”, zegt Christopher Houtkamp, onderzoeker bij Clingendael. De politiebureaus zijn volgens hem een ‘forse volgende stap’ die veel organisatie heeft gevergd.

Hij wijst erop dat al langer bekend is dat Peking Chinezen in het buitenland in de gaten houdt. Vooral Oeigoerse vluchtelingen hebben de aandacht van de Chinese autoriteiten. “Niet alleen wordt er druk uitgeoefend op de mensen hier, ook familieleden en vrienden die nog in China zijn worden bedreigd.”

Angst dat dissidenten zich gaan organiseren

China heeft een afweging van belangen gemaakt voordat het de politiebureaus in het leven riep, zegt Houtkamp. “Het land wil de economische banden met Nederland niet te veel schaden. Maar blijkbaar willen ze voorkomen dat zich in Europa groepen dissidenten gaan organiseren. Dus zijn de politiebureaus het risico waard.”

De afgelopen decennia hebben regimes meer technische middelen gekregen om mensen in de gaten te houden. “Denk maar aan internet en sociale media.” Behalve China en Iran is ook van landen als Eritrea, Turkije en Marokko bekend dat ze zich bemoeien met burgers die naar Nederland zijn gemigreerd.

“Landen van groot tot klein mengen zich in gemeenschappen in het buitenland”, legt Houtkamp uit. Hoe dat gebeurt, en met welke motieven, verschilt. Iran is het gewelddadigste voorbeeld; volgens de AIVD zijn in 2015 en 2017 twee Iraniërs op Nederlands grondgebied door de autoriteiten vermoord.

Diasporataks

Andere landen hebben andere methodes. “Eritrea kent een diasporataks, die mensen hier moeten betalen aan het regime. Als ze weigeren, wordt er fysieke intimidatie toegepast.” Turkije is vooral geïnteresseerd in Turkse Nederlanders sinds 2014, toen besloten werd dat Turken buiten Turkije veel makkelijker konden meedoen aan verkiezingen.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat er een meldpunt voor buitenlandse intimidatie komt. Ook deed minister Yesilgöz (justitie) al een wetsvoorstel voor het bestraffen van diasporaspionage. Die maatregelen zijn volgens Houtkamp signalen dat de overheid de bedreigingen aan het adres van buitenlandse dissidenten serieus neemt.

Maar het is bijna onmogelijk mensen volledig te beschermen. “In Nederland kun je bewaking inzetten voor kwetsbare diaspora. Maar spionage of beïnvloeding bewijzen is lastig. Hoe weet je bijvoorbeeld van een Nederlander met een Turkse achtergrond of hij niet zelf heeft besloten Erdogan te steunen?” Ook dierbaren van bedreigde dissidenten beveiligen is moeilijk. “We hebben niet de zeggenschap over andere landen om hen te manen de familie met rust te laten, dat is de realiteit.”

