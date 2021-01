Zo gaan Nederlanders om met de nieuwe bezoekregel: ‘Ik snap het, maar ik hou me er niet aan’

Ella Berenschot (20), student sociale wetenschappen



“Ik snap het, maar hou me er niet aan. Ik woon met twee anderen. Moeten we een schema maken wie wanneer mag blijven logeren? Te veel gedoe. Ik wil slapen met mijn vriendje wanneer ik wil.

Ella Berenschot: "Ik wil slapen met mijn vriendje wanneer ik wil" Beeld x

“Mijn zus zit op een kamer en als haar stage afloopt, gaat zij naar onze ouders in Groningen. Dan sluit ik mij aan, en doen we gezellig spelletjes. Hier in Utrecht is het te rustig. Mijn ouders vinden het vet leuk als wij komen. In de eerste lockdown heb ik twee maanden thuis gewoond. Fijn om samen wakker te worden en te ontbijten. Als er een boete op staat, zou ik hetzelfde doen. Studenten zijn niet zo van de regels.”

Niek van der Spek (59), manager Milieudefensie



“Als alleenwonende kan ik overal terecht en heb ik er eigenlijk geen last van. Kinderen en mensen met kinderen meed ik toch al. Een bevriend stel zou vanavond komen eten, maar zij hebben per app afgezegd. Alles samen doen is voor stellen toch de norm. Dat kun je nu mooi doorbreken. Ik hoop dat iemand zegt: ik kom wel alleen. Morgen zou ik mijn vriendin voorstellen aan mijn nichtje. Dan sta ik zelf voor die keus.

Niek van der Spek: "Ik vind het flauw om steeds de grenzen van de regels op te zoeken. Die zijn er niet voor niets."

“Ik vind het flauw om steeds de grenzen van de regels op te zoeken. Die zijn er niet voor niets. Dus zie ik deze nieuwe periode als kans om zo’n vriendenstel weer als individuen te leren kennen.”

Kristine Leenman (64), manager Haarlemmermeer

“Iedereen moet kijken wat het zwaarst weegt. Wij hebben vorig jaar zo veel kunnen doen aan ondersteuning. De ene dag zorgen wij voor de kinderen van mijn zoon, de andere dag voor die van mijn dochter. Als je dat afzegt, storten gezinnen in. Vanavond eten mijn dochter en haar man hier, dat hoort bij het arrangement. Elke vrijdag komt mijn moeder van 89.

“In november hebben mijn man en ik covid gehad, waarschijnlijk door onze leefstijl. In die drie weken hebben we 52 afleveringen van ‘Downton Abbey’ gezien. Het was mazzel dat mijn moeder gezond bleef. Ik ben altijd een vrije vrouw geweest. Nederlanders zijn niet gedrild zoals de Chinezen. Wij nemen het serieus, en hebben ook afspraken afgebeld. Maar voor mantelzorg wijk ik van de regel af.”

Marjet Winsemius (43), directeur Voor Werkende Ouders

“Ik betwijfel of het is vol te houden. Ouders zetten veel meer dan bij de eerste lockdown opa’s en oma’s in. Het duurt al zo lang, de rek is eruit. Mijn dochter van 14 past ‘s middags op bij buren. Dan mag daar niemand meer komen...

Marjet Winsemius Beeld rv

“Mijn dochter is sociaal, dus dat wordt thuis lastiger afstemmen. Wie mag er vandaag komen? Puberouders zijn gevangenenbewaarders geworden. Eerst moesten we van vier bezoekers naar drie, naar twee, en nu dit. Ons gezin heeft veel series gekeken en zal verder puzzelen, ook letterlijk. Ik moet zeggen, voor pubers die al zolang met hun ouders zitten opgescheept: respect. Wij gaan ons er thuis aan houden. Maar het wordt knalhard onderhandelen.”

Martijn Weekenstroo (32), organisatiedeskundige

“Het komt slecht uit omdat wij verbouwen voor een verhuizing. Normaal ga je met vrienden verven, om te eindigen met een pizzaatje. Je verhuist met een treintje. Met twee gasten kon dat net. Het is te doen als je goed plant. We verhuizen nu tien keer een beetje van Utrecht naar Maarn. Gelukkig heb ik een vriend met een grote bestelbus.

Martijn Weekenstroo: "De housewarming zal in de herfst worden. "

“Het was lastig een behangafstomer te huren, en jammer voor onze ouders die het huis willen zien. Gelukkig hebben wij vijf weken. De housewarming zal in de herfst worden. Wij gaan absoluut het advies opvolgen. Ik zou het naar vinden als straks de helft van mijn vrienden ziek is doordat ze mij hebben geholpen.”

