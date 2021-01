Zo denken Nederlanders over de avondklok

Rene-van-der-Sanden-portret-avondklok Beeld Eigen foto Rene van der Sanden

Rene van der Sanden (44) uit Enschede, werkt in de schuldhulpverlening:

“Als het klopt dat er 170 duizend nieuwe besmettingen per dag kunnen komen als de Britse coronavariant hier los gaat, zoals ik in de krant las, dan moet er nu iets gebeuren. Daarom snap ik niet dat de regering niet doorpakt. Ze moeten niet nog een week wachten, dan zijn ze te laat. Gelukkig werk ik thuis en hoef na acht uur ’s avonds niet de straat op, behalve om de hond uit te laten. We hoeven sowieso niet meer zoveel de straat op, veel dingen liggen toch al stil. De sportscholen zijn ook al dicht, daar kom je ook niet meer laat van thuis.”

Chantal Meijer en haar hond Jet Beeld Chantal Meijer

Hondenbezitter Chantal Meijer (49) uit Oldenzaal:

“Waar moet mijn hond Jet ’s avonds plassen als er een avondklok komt? Mijn blindengeleidehond gaat al zeven jaar overal mee naartoe, en ’s avonds na achten maken we altijd een wandeling. Ze is zo goed opgevoed dat ze alleen buiten plast. Ik heb geen tuin, en plassen op het balkon gaat niet. Ik zal naar gras of goot moeten. Ik snap dat er een avondklok moet komen, om jongeren binnen te houden, maar ik maak mij wel zorgen. Ik denk namelijk niet dat ze voor hondenbezitters een uitzondering gaan maken, dan gaat iedereen die ergens op bezoek wil de hond van zijn buurman lenen.”

Cynthia Wolswijk Beeld Cynthia Wolswijk

Cynthia Wolswijk (34), wijkverpleegkundige in de regio Baarle-Nassau:

“Ik werk als wijkverpleegkundige in het grensgebied. Om naar cliënten te gaan, kom ik door Belgisch gebied waar al een avondklok geldt. Gelukkig staat de politie niet als de Gestapo om de hoek: ik ben nog nooit aangehouden. Eerder vorig jaar gold er ook een avondklok in België, daar heb ik toen ook weinig last van gehad: ik kreeg een bewijs dat ik op bepaalde dagen op straat mocht zijn. Ik vind het alleen maar goed Nederland ook een avondklok invoert, als dat zou kunnen helpen. Het lijkt mij wel vervelend als ik steeds een bewijs moeten laten zien als ik ’s avonds op pad ben. Maar als verpleegkundige heb ik niets te verbergen, zo is het ook wel weer.”

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn Beeld Gemeente Alphen aan de Rijn

Liesbeth Spies (54), burgemeester van Alpen aan de Rijn:

“Ik ben nog niet overtuigd van het nut en de noodzaak van een avondklok. Je hoort vaak: dan komen jongeren niet meer bij elkaar. Nee, dan blijven ze gewoon bij elkaar slapen en is de kans op besmetting nog veel groter. Bovendien is het heel moeilijk te handhaven voor de hulpdiensten en de politie. Moet iedereen dan net als in Spanje een briefje bij zich dragen met de reden dat ze op straat zijn?

“ Als je nu toch extra maatregelen neemt is het belangrijk dat er tegelijkertijd ook meer perspectief komt, door middel van een routekaart. Ik zou graag weten: bij welke besmettingscijfers openen we weer de scholen, de sportverenigingen, de kappers, de cultuursector? Er is behoefte aan licht aan het einde van de tunnel.”

