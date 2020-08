Zo beleeft Sara (18) de studentenfeestweek KEI in Groningen

Ze had zich ‘super erg’ verheugd op de KEI-week, zegt de achttienjarige Sara Mina Saberi (18) in de achtertuin van haar ouderlijk huis in de Groningse wijk De Hunze. “Toen alle examenfeestjes door corona niet konden doorgaan, zeiden mijn vriendinnen en ik tegen elkaar: we halen het straks in tijdens de KEI.” Maar ook door deze studentenfeestweek, kort voor Kommissie Eerstejaars Introductie, ging een dikke streep. “Dat ook dat nu niet doorgaat, is wel echt balen.”

De goedlachse Saberi droomt van een echt studentenleven. “’s Avonds samen met vrienden eten, dat is toch supergezellig? En op donderdag uitgaan.” De aankomend studente houdt wel van een feestje, zegt ze. De feestcommissie bij de atletiekvereniging waar ze nu al mee traint had haar wel wat geleken. En na hard te hebben gewerkt voor haar toelating bij geneeskunde, had ze ook veel zin om in de collegebanken plaats te nemen. De studieboeken van haar vader, die dezelfde studie deed, liggen al opgestapeld in haar kamer.

Maar dankzij corona werd alles anders. Saberi heeft straks één à twee werkcolleges op de universiteit, de rest zal waarschijnlijk online worden gegeven. En ook de KEI-week die de vliegende start van haar studentenleven had moeten zijn, is omgegooid. Saberi, die vanaf haar negende in Groningen woont, zag in voorgaande jaren hoe iedere zomer de stad voor één week veranderde in een groot studentenfestijn. Nu haar eigen studententijd is aangebroken, kijkt ze noodgedwongen op haar laptop naar de opening van de introductietijd via YouTube. Het blijkt een vooraf opgenomen filmpje, in plaats van een livestream. Een beetje knullig is dat wel, vindt ze. Maar ze waardeert hoe de organisatie er het beste van probeert te maken. “Ze doen echt wat ze kunnen.”

De meeste KEI-activiteiten zijn deze week online. Op maandagavond is er bijvoorbeeld een dj-set via een livestream. “Schuif de bank aan de kant en oefen alvast je danspasjes!”, prijst de organisatie in het openingsfilmpje die activiteit aan. Saberi weet het nog niet zo. “Dat ga ik toch niet in mijn eentje doen.”

Sara Mina Saberi: ‘Jeetje, wat is het hier rustig. Maar wel goed natuurlijk dat het zo is georganiseerd.’ Beeld Reyer Boxem

KEI-groepjes – willekeurig samengesteld en geleid door een ouderejaars – mogen wel bij elkaar komen als er afstand wordt gehouden, vindt de organisatie. Ook Saberi gaat haar groepje vanavond ontmoeten. Ze denkt dat het daar qua afstand houden wel goed zit. “Er is een barbecue bij één van de leiders thuis, sowieso lekker buiten.”

Later, op de fiets door de stad wordt duidelijk dat niet iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt. In het Noorderplantsoen zit een KEI-groepje in een knus kringetje. Afstand houden vanwege corona? Ze halen er hun schouders over op.

Op de in andere jaren zo drukke informatiemarkt, waar de tientallen Groningse sport- cultuur- en gezelligheidsverenigingen zich aanprijzen, zijn er wel strenge maatregelen getroffen. Er zijn looproutes en het aantal bezoekers beperkt; iedereen moet voor aankomst online een tijdslot hebben gereserveerd. Saberi, om zich heen kijkend: “Jeetje, wat is het hier rustig. Maar wel goed natuurlijk dat het zo is georganiseerd.”

Ook alle verenigingen moeten een mouw zien te passen aan de voorschriften. Zo vertellen ze bij het kraampje van Saberi's atletiekvereniging dat de introductieperiode wordt afgesloten met een ‘feestelijke activiteit’. Dat is wat anders dan een feest, want dat kan voorlopig nog niet, benadrukken de leden. Saberi, die zich ook al heeft opgegeven voor de introductietijd bij de sportvereniging, knikt begrijpend. Als aspirant feestcommissielid houdt ze de moed erin. “Ik hoop gewoon heel erg dat het over een half jaar weer normaal is.”

Lees ook:

De introductieweek gaat toch door, maar eerstejaars moeten het zelf gaan opknappen

Er is bijna geen fysiek onderwijs, introductieweken worden geminimaliseerd en studentenverenigingen mogen niet ontgroenen. De eerstejaars moet zelf een weg gaan vinden in de studentenstad. Hoe doen ze dat?