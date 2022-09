Zo beleefden Juliana, Beatrix en Willem-Alexander hun studententijd

De studietijd is over het algemeen een periode van vrijheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Voor een troonopvolger ligt dat toch net even anders. Hoe beleefden de troonopvolgers voor Amalia, haar vader, oma en overgrootoma, hun studietijd? En wat kan Amalia daarvan leren?

Juliana

“Juliana verlangde naar bakvispret, vrijheid en een leven zonder verplichtingen en ceremonieel. Naar een leven zoals zij dacht dat anderen dat leidden,” schrijft Jolande Withuis in het boek Juliana, Vorstin in een mannenwereld.

Juliana’s studententijd was misschien wel de vrolijkste tijd van haar leven, vertelt Withuis. Juliana werd als een echte Disney-prinses in een ivoren toren opgesloten. Ze had geen broertjes, geen zusjes, ging niet naar school. Ze werd thuis onderwezen, in een samengesteld klasje, met een paar andere meisjes van adel. “Maar echte vrienden had ze niet,” zegt Withuis.

“De dochters van mensen die aan het hof werkten en die bij haar op bezoek kwamen, speelden met haar omdat het moest.” Ze was eenzaam en geïsoleerd. “Juliana kwam nooit mensen tegen van buiten de hofkring. Daar heeft Amalia hopelijk geen last van,” zegt Withuis. “Zij is gewoon naar de middelbare school geweest. Ze heeft, zo te zien, een rijk sociaal leven.”

“Juliana genoot volop van het studeren, kletsen met vrienden en vriendinnen,” zegt Withuis. “Soms fietste ze keihard weg van haar bewaking, door de steegjes in Leiden, waar toen nog geen auto’s konden komen, om stiekem met haar vriendinnen hoedjes te gaan passen. Dat was het leukst.”

Maar helaas werd er al naar twee jaar een eind gemaakt aan Juliana’s studietijd. Ze moest – als enige troonopvolger – trouwen en kinderen krijgen. “Een afschuwelijk lijfeigenschap, verplicht zijn een troonopvolger voort te brengen,” zegt Withuis.

Withuis verwacht wel dat Amalia met seksisme te maken krijgt, net als Juliana en alle vrouwen die in het openbaar optreden. “In de ministerraad werd over Juliana gezegd dat ze lelijk was, en slecht gekleed. Ze moest de eerste de beste man die haar wilde maar accepteren. Dat weigerde ze. Ze keurden het ook af dat Juliana had gestudeerd; studeren maakte in ministersogen een vrouw onaantrekkelijk,” vertelt Withuis. “Dat zal bij Amalia anders zijn, maar ze blijft een vrouw, dus ze zal soms hard op haar uiterlijk worden beoordeeld. Ik hoop dat ze een dikke huid heeft.”

Prinses Beatrix aan de wandel in haar studiestad Leiden. Beeld ANP / ANP

Beatrix

Een studietijd is heerlijk onbezorgd, maar Beatrix moest er als 18-jarige serieus rekening mee houden dat ze al snel vorstin zou worden. “Dat legde zeker een druk op haar”, zegt Coos Huijsen, historicus en auteur van het boek Beatrix, de kroon op de republiek.

Net als haar moeder, kon prinses Beatrix gaan studeren. Weg van huis. En dat is waarschijnlijk ook precies waar je behoefte aan hebt als je ouders middenin een crisis zitten. Koningin Juliana werd beïnvloed door gebedsgenezers Greet Hofmans, wat leidde tot een hoop spanning tussen prins Bernhard en Juliana. “De situatie tussen haar ouders had grote gevolgen voor prinses Beatrix. Alle vrijheid om het studentenleven in te duiken had zij niet”, zegt Huijsen. Het aftreden van Koningin Juliana was niet uit te sluiten en in dat geval zou Beatrix haar opvolgen.

“Haar thuissituatie was ingewikkeld en had misschien direct invloed op haar toekomst”, aldus Huijsen. “Voor Beatrix drukte het uitzonderlijke van haar ambt ook al tijdens haar studietijd op haar.”

Misschien dat Beatrix er daarom op stond als student Sociologie aangesproken te worden met ‘u’ en ‘Koninklijke Hoogheid’. “Ze was geen gewone student, ze was perfectionistisch en zich erg bewust van haar taken.” Uiteindelijk liep het zo’n vaart niet thuis en kon de troonopvolgster ‘gewoon’ haar studie afronden.

Haar leven als student was redelijk afgeschermd. Ze woonde in bij een gezin op het Rapenburg en was lid van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL), de voorloper van Minerva. Er kwamen geen sappige details of uitspattingen naar buiten.

Beatrix koos voor sociologie. Later breidde ze dit nog uit met economie, parlementaire geschiedenis, rechtswetenschappen en staatsrecht. Huijsen: “Voor het vak van staatshoofd kun je niet leren, maar het is wel handig als je op allerlei vlakken mee kunt praten en denken. Dat zie je ook terug bij de studiekeuze die Amalia heeft gemaakt. Dat komt in de buurt van haar grootmoeder.”

Koning Willem-Alexander, aan het begin van de studietijd voor zijn woonhuis aan het Rapenburg in Leiden. Beeld ANP

Willem-Alexander

In aanloop naar zijn studententijd wist prins Willem-Alexander drie dingen zeker: hij wilde niet naar Leiden, hij wilde geen rechten studeren en hij wilde geen corpslid worden. Dat liep anders.

In tegenstelling tot Amalia ging haar vader niet direct studeren na zijn middelbare school. Hij vervulde eerst zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en diende bij een aantal fregatten. Ook haalde hij zijn vliegbrevet. De overgang naar een studie viel hem niet licht, het was weer lastig wennen aan het schoolse karakter.

“Ik probeerde zoveel mogelijk redenen te vinden om juist niet naar Leiden te gaan”, vertelde prins Willem Alexander in het universiteitsblad Leidraad in 1995. Toch ging hij in 1987 ‘gewoon’ naar Leiden. En hij werd wel degelijk lid van Minerva. Hij hield voet bij stuk wat betreft zijn studiekeuze: het werd geschiedenis.

Tijdens zijn propedeuse maakte de prins deel uit van de grote groep eerstejaars. Hij volgde de reguliere werk- en hoorcolleges. Er werd een pand bestaande uit drie geschakelde huizen voor hem gekocht, op het Rapenburg. De verkoper vroeg 450.000 gulden (ruim 200.000 euro). Hij woonde er met drie huisgenoten en de beveiliging. Achter het huis hielden ze kippen en een haan.

Tijdens zijn studie werden het liefdesleven van Willem-Alexander en zijn liefde voor bier breed uitgemeten in de roddelbladen. “Als hij zich iets permitteerde werd er meteen aandacht aan besteed”, zegt Coos Huijsen, eveneens auteur van Nederland en het verhaal van Oranje.

Stappen deed Willem-Alexander veelvuldig en graag, onder meer in Amsterdam waar vrienden van hem woonden. Het leverde hem de bijnaam Prins Pils op. Een vrij hardnekkig imago, waarbij vergeten werd dat hij behalve met zijn studie bezig was met het halen van zijn brevetten en bekwaamheid als vliegenier. Huijsen: “Willem-Alexander wist wat hij wilde. Hoewel het pad van de troonopvolger is uitgestippeld, is het belangrijk om er zelf voldoening uit te halen. Je zinvol voelen is ook als staatshoofd essentieel.”

Willem-Alexander studeerde af in 1993. Over die tijd zei hij: “Ik heb mijn eigen leven kunnen leiden, ze hebben me mezelf laten zijn en dat is het mooiste van alles!”

Lees ook:

Amalia moet onmogelijk gewoon zijn. ‘Trek je geen mallemoer aan van het keurslijf’

De monarch is een onmondig kind, erger: staat onder curatele, schrijft Nelleke Noordervliet. Haar advies aan Amalia, die nu aan haar eerste studiejaar begint: ‘Leef een eerlijk, sociaal en ontspannen leven. Met humor.’