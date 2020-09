Zingend en duwend naar de eindstreep, ook van deze column

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Afgelopen weekend hebben wij de tweedaagse Freedom Tour rond Nijmegen gefietst. Dit is een voortzetting van de Fietsvierdaagse die wij in de jaren tachtig veelvuldig meemaakten. Onder leiding van wijlen onze suikertante Annemiek fietsten wij, een aardig peloton neefjes en nichtjes, vier dagen rond in de omgeving van Nijmegen. Behalve exotische lekkernijen, zoals cornflakes met suiker en sandwichspread, was er nog een bijzonder element aan deze tocht: een ijsje eten in het Duitse Kleve. Waren wij toch maar mooi met vakantie in het buitenland geweest.

Mijn tante woonde op de Waalkade en bezat de mooiste erker van Nederland. Vechtend om de zware verrekijker tuurden wij om beurten naar de treinen over de Waalbrug en de grote vrachtschepen op de Waal. Eindeloos liepen wij door het labyrint op de Waalkade en zaten wij op de kademuur, onze benen griezelig naar beneden bungelend.

Uit nostalgische overwegingen hebben wij de traditie voortgezet, helaas zonder logeeradres aan de Waalkade. Het thema van de hedendaagse tocht is ‘Tweede Wereldoorlog’ en om het geheel een wat volhardend tintje te geven, begon de tweede dag met tien kilometer vals plat. Door, nomen est omen, het plaatsje Berg en Dal. Staand op hun fietsjes zonder versnellingen trapten onze meiden zich de longen uit hun lijf, om vervolgens bij het Vrijheidsmuseum Groesbeek ter aarde te storten en te weigeren terug in het zadel te klimmen.

Een stuk afsnijdend, zingend en duwend haalden wij op zondagmiddag tóch voldaan de eindstreep. Zoals ik nu ook de eindstreep van deze column al zingend en duwend gehaald heb. Dit is namelijk mijn laatste zaterdagcolumn. Maar, na de schrijfcursus, die velen onder jullie onnodig vinden, waarvoor dank, begin ik 30 september als onderwijscolumnist voor deze krant. Voor mij een mooie kans, aangezien ik al jaren op zoek ben naar een goed platform om mijn (vele) meningen over het onderwijs te uiten. Ik hoop dat meneer Slob voortaan elke veertien dagen uitkijkt naar de gratis adviezen die ik hem aan de hand zal doen om ons onderwijs beter te maken. En u, lieve lezer, dank voor uw aandacht!

Lees hier de eerdere columns van Sofie Govaert.