Zijn vrouwen nog wel bereid de politiek in te gaan?

“Het komt niet onverwacht”, zegt Liza Mügge over het aftreden van Sigrid Kaag. Toch baalt ze van het nieuws. “Het is schadelijk voor de bereidheid van jonge vrouwen de politiek in te gaan.” Mügge is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vrouwen in de politiek zijn rolmodellen voor jonge vrouwen, zegt ze. Het motiveert ze ook in de politiek te gaan, als ze dat ambiëren. Maar als ze vooral publiek geweld zien, kan dat ook averechts werken. ‘Als dat mijn voorland is, doe ik liever iets anders’, kunnen vrouwen denken volgens Mügge.

Devika Partiman van Stichting Stem op een Vrouw herkent dat. Partiman begeleidt onder meer vrouwen die de politiek in willen. “De bedreigingen zijn een van de redenen waarom vrouwen serieus twijfelen de politiek in te gaan.” Wil ik het risico lopen bedreigd te worden? En gaat mijn omgeving last krijgen van mijn keuze? Met die vragen zitten veel vrouwen, zegt Partiman.

Lokale politici

Alle politici kunnen te maken krijgen met haat en geweld, vooral als ze prominent aanwezig zijn in de politieke arena en werken op controversiële thema’s, meent Mügge. “Maar bij vrouwen komen daar ook haat en geweld bij, omdat ze vrouw zijn.” Haatberichten worden volgens haar persoonlijk, en zijn bijvoorbeeld gericht op het uiterlijk. Lange tijd werd gedacht dat als het aantal vrouwen in de politiek toeneemt, de haat af zou nemen, zegt Partiman. “Maar het lijkt juist toe te nemen”, voegt ze toe.

Kaag maakt de agressie die op haar afkomt zichtbaar, maar ze is zeker niet de enige. Dat beweren Partiman en Mügge. Zo krijgen vrouwelijke gemeenteraadsleden er ook mee te maken, en hebben zij gemiddeld minder ondersteuning dan landelijke politici. “De berichten die ze krijgen zijn verschrikkelijk”, zegt Mügge. “Het is ook hartstikke eng, omdat mensen vaak weten waar je in de gemeente woont”, voegt Partiman toe.

Geen verloren zaak

Niet alleen de bereidheid neemt af, vrouwen kunnen zich vaak ook minder ontwikkelen in de politiek, zegt Mügge. “Juist in de lokale politiek maken politici vlieguren. Nu kiezen sommige vrouwen ervoor minder zichtbaar te zijn, omdat ze anders zoveel haat over zich heen krijgen.”

Maar, zegt Partiman, het is geen verloren zaak. Hoewel die berichten en bedreigingen hardnekkig zijn, kunnen vrouwelijke politici beter worden ondersteund. “Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bedreigde politici het als een opsteker ervaren als ze worden gesteund door collega’s.” Niet alleen in de eigen partij, maar ook door politici bij andere partijen. Ook strengere Europese wetgeving voor sociale mediaplatforms is een belangrijke maatregel volgens haar.

Kaag zegt donderdag in een toelichting op haar vertrek dat ze hoopt dat de haat en intimidatie waar zij de afgelopen jaren mee te maken kreeg, andere vrouwen er niet van weerhoudt de politiek in te gaan.

