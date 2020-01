Zijn plek was niet op tv, maar op een bewonersavond in Ruinerwold

Zoals iedereen in Ruinerwold vroeg ook burgemeester Roger de Groot het zich af: hadden we kunnen weten dat er een gezin verstopt zat in die boerderij? ‘Nee, we hadden het niet kunnen weten.’

Aan de muur van de werkkamer van burgemeester Roger de Groot (53, CDA) hangt een grote groengele landkaart van zíjn gemeente: De Wolden. De grootste van de zeventien dorpskernen zijn in oranje vlekjes op de kaart terug te vinden. Rechtsonder ligt Zuidwolde, de woonplaats van de burgemeester, met in het centrum het stadhuis. Hemelsbreed zo’n vijftien kilometer naar het noordwesten ligt het plaatsje waarover dit gesprek gaat: Ruinerwold.

Dinsdag 15 oktober 2019 staat voor altijd in het geheugen van burgemeester De Groot gegrift. In een afgelegen boerderij ontdekt de politie een gezin met zes volwassen kinderen. Kinderen die niet bestaan, die niet eens staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het gezin leefde er negen jaar afgesloten van de buitenwereld.

We zijn drie maanden verder. Voelen die dagen al als iets uit het verleden?

“De rust is inmiddels wel teruggekeerd. Maar die dag, en de rest van die week, heb ik beleefd als in een achtbaan. Alles stond op z’n kop, in één klap was Ruinerwold wereldnieuws en stond het dorp vol met journalisten, zelfs uit Nieuw-Zeeland en Spanje. Ik dacht: wat gebeurt hier. Iedereen wilde antwoorden, ik zelf natuurlijk ook, maar die waren er nog niet.”

Wat heeft u gedaan?

“Voor deze gebeurtenis was geen protocol, maar toch grijp je terug naar wat je zou doen bij rampen en crises. Ondertussen zijn er continu besprekingen en moet je van alles organiseren, ook een dixi-wc en afvalbakken voor alle toegestroomde pers.”

Na die eerste dagen bent u weinig in beeld geweest

“Voor journalisten en de rest van Nederland wel ja. Ik bleef in De Wolden, voor de inwoners hier. Als burgervader heb je een heel andere rol dan de politie of het Openbaar Ministerie. Van alle programma’s die die dinsdagavond op tv werden uitgezonden heb ik verzoeken gehad om aan te schuiven. Dat heb ik heel bewust niet gedaan, ik had daar niets te zoeken. Als burgemeester moet je niet in beeld komen om in beeld te willen zijn, daar hebben de buurt, betrokkenen en politie geen belang bij. Je moet je plek kennen, dus was ik die dinsdagavond bij een bewonersavond in Ruinerwold.”

Hoe is het nu in Ruinerwold?

“De jaarlijkse kersttraditie, het rondje in Ruinerwold, stond dit jaar in het teken van het dorp in een ander daglicht zetten. Dat past goed bij de mensen hier. Ruinerwold is een fantastisch dorp waar ontzettend veel activiteiten worden georganiseerd door de inwoners. Als ik het Ruinerwolders vraag, zeggen ze: wij gaan door met de dingen waar we goed in zijn.”

Bij Drenthe past ook Noaberschap: je buren bijstaan, soms even om de hoek kijken. Toch bleef dit gezin negen jaar verborgen. Zorgt dat voor vertwijfeling?

“Opgegroeid als Hagenees ben ik op mijn twintigste verhuisd naar de regio voor de gemoedelijkheid, de mooie omgeving en omdat het leven hier iets minder gejaagd is. Ik voel me hier thuis. Na de vondst sprak ik met buren die zich net als ik afvroegen of we toch iets verkeerd hadden gedaan. Het lijkt me heel moeilijk om zo lang onder de radar blijven, maar alle sporen en signalen werden kundig uitgewist. Hadden we wat anders moeten doen? Hebben we iets gemist? Mijn conclusie is dat we dit niet hadden kunnen weten. Misschien past het ook bij de regio dat als je niet gezien wilt worden, mensen zich dan ook niet met je bemoeien. Maar volgens mij had dit in iedere andere gemeente kunnen gebeuren.”

De boerderij in Ruinerwold waar een gezin met zes volwassen kinderen negen jaar leefde, afgesloten van de buitenwereld. Beeld EPA

Maar het gebeurde in uw gemeente. Neemt u uzelf iets kwalijk?

“Met mezelf iets kwalijk nemen dien ik niemand. Wat ik vanaf die dinsdag kon doen heb ik naar eer en geweten gedaan. Er is gezorgd voor het gezin en voor de mensen in de omgeving. Dat deed ik niet alleen maar samen met een team. Bij een buurtcamper konden bewoners vragen stellen, dat was heel laagdrempelig. En er zijn WhatsAppgroepen waarin bewoners heel snel vragen kunnen stellen en waarin ze op de hoogte worden gehouden of er nieuws is.”

De kinderen staan nu ingeschreven in de gemeente De Wolden maar wonen ergens anders. Voelt u zich verantwoordelijk voor hen?

“Uiteraard. Deze kinderen hebben hier gewoond en dus zorgen wij dat alles voor hun wordt geregeld, zoals goede zorg. Ik heb geen contact met de kinderen (gehad), maar via het OM weet ik dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. We hebben het over jongvolwassenen die zo snel mogelijk op een goede manier een plek in de samenleving krijgen. Dat kan in De Wolden maar dat hoeft niet.”

Dinsdag start de rechtszaak tegen de vader van de kinderen, die wordt verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en van het seksueel misbruiken van twee van zijn drie oudste kinderen die niet (meer) in de boerderij woonden.

Gaat u naar de rechtszaak?

“Natuurlijk volg ik het, maar ik ga niet naar Assen. Ik wil niet het beeld schetsen dat ik er iets mee te maken heb, dat heb ik namelijk niet. En volgens mij heb ik gewoon een collegevergadering.”

Lees ook:

Het boek Spookboerderij is gebaseerd op onvolledige informatie, vindt de advocaat van de Ruinerwoldse vader

De advocaat van Gerrit Jan van D., de vader van het in oktober gevonden verstopte gezin in Ruinerwold, vindt dat zijn cliënt door het boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’ geschaad wordt. Hij noemt het ‘trial by media’.