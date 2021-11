Zijn met twee weken lockdown-achtige maatregelen alle problemen opgelost?

Waar staat Nederland nu?

Nederland loopt in de pas met de omringende landen. België, Duitsland. Denemarken, de grafieken lopen steil omhoog. Nederland telde donderdag 16.364 besmettingen, woensdag 1320 lagen patiënten in het ziekenhuis en 327 op de IC. De besmettingen van vandaag werken nog wekenlang door. Om een voorbeeld te geven. Van alle personen die positief testen, belandt volgens het RIVM 0,25 procent op de IC.

Oftewel: de besmettingscijfers van woensdag leiden tot 30 nieuwe IC-opnames. Dat is pas terug te zien over ruim twee weken, want zo lang zit er tussen IC-opname en besmetting. Een IC-opname duurt gemiddeld een dag of 18. Als in die 18 dagen de besmettingen niet dalen, liggen er dus over tweeënhalve week 540 covid-patiënten op de IC.

Let wel: dit is een optimistisch scenario. Die 0,25 procent kan in de praktijk hoger uitvallen als er meer ouderen besmet raken, of als de werking van het afneemt. Dat is al terug te zien in de cijfers over de laatste weken. Besmettingen leiden vaker tot IC-opnames dan in de maanden hiervoor.

Ook voor de verpleegafdelingen is zo’n rekensom te maken. De besmettingen van woensdag zorgen volgens de getallen waarmee het RIVM rekent over een dag of tien voor ongeveer 200 nieuwe opnames. Maar ook nu geldt weer: dat is volgens de te rooskleurige aannames van het RIVM. 1 tot 1,5 procent belandt volgens het instituut in het ziekenhuis. De laatste weken stijgt dat percentage.

Waarom stelt het OMT twee weken lockdown voor?

Om in elk geval een einde te maken aan de stijging en het virus onder controle te krijgen. Met een lockdown lukt dat, op den duur. Of dat met twee weken lockdownachtige maatregelen lukt?

Veel hangt af van het streefdoel. Is het doel: stoppen van de groei van het aantal besmettingen, dan volstaat een volledige lockdown van twee weken. Het reproductiegetal zal snel onder de 1 zakken. Als het reproductiegetal daalt naar ongeveer 0,85, zal het aantal besmettingen in twee weken tijd halveren, tot ongeveer 6000 besmettingen per dag. Dat is hoger dan het getal dat Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) eerder noemde. Bij 4000 besmettingen per dag moet de overheid volgens hem ingrijpen. Bij dat aantal kunnen de ziekenhuizen het werk nog aan en de reguliere zorg blijven leveren.

De vraag is of ‘lockdown-achtige maatregelen’ zoals het OMT volgens de NOS adviseert, genoeg zijn om de R voldoende te laten dalen. Een van de motoren van de pandemie zijn de scholen. Niemand wil die sluiten vanwege alle bijkomende schade. In plaats daarvan sluiten theaters, bioscopen en krijgt de horeca restricties opgelegd. Maar zijn theaters en bioscopen nu grote brandhaarden? Of restaurants?

Een lockdown is erop gericht om het aantal contacten te verminderen. Want hoe meer contact, des te meer kans op verspreiding. Onderscheid maken tussen welke contacten wel en niet bijdragen aan verspreiding en daarop fijnmazige maatregelen afstemmen, daarvoor is het volgens het OMT te laat.

Komen we ooit van de lockdowns af?

Let wel: wat het OMT voorstelt is geen lockdown, maar beperkende maatregelen. Bij een echte lockdown zit iedereen thuis. Of we van beperkende maatregelen afkomen, hangt af van de vaccins, medicatie en zorgcapaciteit. Vaccins alleen zijn waarschijnlijk niet voldoende. Zelfs in Portugal waar de vaccinatiegraad 98 procent is onder 12-plussers, stijgt het aantal besmettingen. Interessant is te zien hoe dat in de ziekenhuizen uitpakt. Vooralsnog blijven de aantallen daar laag.

Een ander deel van de oplossing zijn betere behandelingen. Daarover goed nieuws. Pfizer heeft een pil ontwikkeld die de kans op ziekenhuisopname of sterfte van kwetsbare ouderen met 89 procent verkleint. Deze pil moet wel kort na besmetting worden ingenomen. Het vergt dus testdiscipline wil deze pil een succes worden. Datzelfde geldt voor een medicijn dat MSD heeft ontwikkeld. Deze pil halveert de kans op ernstige ziekte of overlijden. Opnieuw moet het geneesmiddel wel kort na infectie worden ingenomen.

Een derde deel van de oplossing zit in de ziekenhuizen. Wellicht is het voor de komende jaren nodig de capaciteit uit te bouwen. Covid is een luchtwegvirus en zal elke winter terugkeren, net als de griep, en voor meer ziekenhuisopnames zorgen. Hoe lang vergroten van de capaciteit nodig is, hangt af van het moment waarop het virus tegen een muur van semi-immuniteit loopt. Een infectie leidt dan alleen tot mildere klachten.

Hoop voor de korte termijn? Die is er ook. In het Verenigd Koninkrijk dalen alle indicatoren al achttien dagen op een rij. Dat zou het effect zijn van de boosterprik waar het VK al eerder mee is begonnen.

