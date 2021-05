Zijn er straks nog wel hotelkamers over voor de afwachtende Nederlandse vakantieganger?

Veilig naar de camping in Cadzand

Ze heeft al heel wat van de wereld gezien, vloog de Atlantische Oceaan over voor reizen naar Mexico en Venezuela. Andere culturen zijn haar niet vreemd, maar dit jaar doorkruist Marjan Mogesomp ons eigen land. Van noordoost naar zuidwest, om precies te zijn: ze verruilt Aalden voor een weekje Cadzand. En dat wordt ook gewoon heel leuk, vermoedt ze. “Ik ben er nog nooit geweest, dus laat het maar gewoon over me heen komen.”

Het is een bewuste keuze om in eigen land te blijven. Kan het voor anderen al spannend zijn om in tijden van corona ver weg te gaan, voor Mogesomp geldt dat in het bijzonder. “Ik ben MS-patiënt en dus extra gevoelig. In een vliegtuig met andere mensen is op dit moment echt geen optie voor mij. En het voordeel van een binnenlandse vakantie is dat ik zeker weet dat we weg kunnen.”

Met dat laatste spreekt ze uit ervaring, want vorig jaar ging het mis. De geplande reis naar Gran Canaria kon niet doorgaan, Mogesomp moest thuisblijven. Extra wrang, omdat ze de vijf jaar daarvoor ook niet was weggeweest. “Hoewel ik me thuis ook prima vermaak, baalde ik daar wel van.”

De voucher die ze van de reisorganisatie ontving, heeft ze laten uitbetalen. “Met dat geld kan ik nu mooi naar Zeeland. Ik ga samen met een vriendin, we hebben een huisje op een camping waar zij al jaren komt. Het is leuk om weer eens weg te kunnen. En Cadzand is een veilige optie.”