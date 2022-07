Zijn de konijnen dit jachtseizoen wel of niet het haasje? De rechter moet beslissen

De rechter krijgt het deze zomer druk met rechtszaken over het konijn en de haas. Deze week meldden zowel de jagersvereniging als dierenorganisatie Animal Rights zich bij de rechter uit onvrede over het jachtbeleid.

Over een paar weken, op 15 augustus, start het jachtseizoen. Vanaf dat moment mag er gejaagd worden op de haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. Maar zowel het konijn als de haas zijn al langer onderwerp van discussie. In maart bleek namelijk uit onderzoek van de Wageningen Universiteit dat het met de wildsoorten slecht gesteld is.

Al jarenlang is sprake van een dalende populatietrend door dodelijke konijnenvirussen en achteruitgang van het landschap, zo staat in het onderzoek in opdracht van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). De resultaten van het onderzoek deden minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) al in april besluiten om een landelijk jachtverbod op het konijn in te stellen. Daarnaast mag er in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht niet meer op de haas worden geschoten.

Kort geding

En dat is precies de reden dat de jagersvereniging nu een kort geding aanspant. Volgens de organisatie is de instandhouding van de twee diersoorten in het geheel niet in het geding. Volgens de jagersvereniging hebben de onderzoekers van de Wageningen Universiteit gebruikgemaakt van een onjuiste beoordelingsmethode. “Uit eigen tellingen en extern onderzoek komt een ander beeld naar voren”, laat een woordvoerder weten.

Het onderzoek van de Wageningen Universiteit gebruikt historische cijfers van het CBS over de populatiegrootte van konijnen en hazen. Daaruit is een duidelijk dalende trend af te lezen. Volgens de jagersorganisatie voldoen deze cijfers niet: “De wereld is nu anders dan zeventig jaar geleden. Er moet opnieuw gekeken worden naar wat een goede verstandhouding van een gebied precies inhoudt.”

“Het is jammer dat de jagersvereniging de wetenschap in twijfel trekt”, zegt een beleidsmedewerker van de Zoogdiervereniging. “Ze weten zelf hoe nijpend de situatie is, want de dalende jachtcijfers zijn een belangrijke indicator. En ook uit eigenbelang is het niet slim: als jagers op korte termijn weer op deze dieren gaan jagen, schieten ze zichzelf later in de voet. Een goede wildstand is in ieders voordeel.”

Ook dierenbeschermers naar de rechter

Opvallend genoeg ziet ook Animal Rights in het rapport van de Wageningen Universiteit een reden om naar de rechter te stappen, maar met een compleet ander motief. Volgens de dierenrechtenorganisatie laat het rapport zien dat de overheid meer zou moeten doen om de konijnenpopulatie te redden. De organisatie wil daarom via de rechter afdwingen dat de landelijke vrijstelling voor het schieten van konijnen wordt afgeschaft.

De landelijke vrijstelling geldt, anders dan het jachtseizoen, het hele jaar door. Het is een vrijstelling voor het afschieten van zes wilde soorten, wanneer er bijvoorbeeld schade dreigt te ontstaan aan landbouwgewassen. Deze regeling is volgens Animal Rights in strijd met de wet op natuurbescherming en daarom stonden leden van de organisatie woensdag voor de rechter.

Lees ook:

Jagers moeten konijnen voorlopig laten huppelen

Het gaat zo slecht met wilde konijnen dat natuurminister Van der Wal de jacht dit jaar opschort. In Groningen, Utrecht en Limburg is ook de hazenjacht verboden.

Zonder damhert bloeit het duin weer op

Een exploderende populatie damherten zorgde afgelopen jaren ervoor dat de Amsterdamse Waterleidingduinen veranderden in een kaalgevreten heuvellandschap. Maar in enkele uitgerasterde stukken laat de natuur haar veerkracht zien.