Zijn 85-jarige dochter in Kazachstan bleef naar hem zoeken, nu is de begraven Sovjet-soldaat geïdentificeerd

Machametov behoorde tot de 77 Sovjet-soldaten die de Duitse bezetters in 1942 in kamp Amersfoort hebben gefusilleerd. De krijgsgevangenen waren daar in 1941 gearriveerd. Nog 24 anderen van deze groep waren al in de maanden voor de massa-executie, op 9 april 1942, bezweken aan honger en mishandelingen.

Waarom de Duitsers hen naar Amersfoort brachten is onduidelijk, maar wel dat ze van de aardbodem moesten verdwijnen, legt directeur Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld uit. “Een kampcommandant zei bij hun aankomst: ‘We gaan hier een mooie Russische begraafplaats maken’.”

Ongebluste kalk

De Duitsers overgoten de doodgeschoten soldaten met ongebluste kalk en begroeven hen in een massagraf. Een kampadministratie is hier nooit van gevonden. Na de oorlog werden de lichamen opgegraven en in anonieme graven gelegd.

Zo begon het Sovjet Ereveld; de geallieerden brachten er nog 764 lichamen naartoe, van elders omgekomen Sovjets. Van hen waren vaak wel namen bekend, maar onvolledig of verhaspeld. Reiding en zijn team blijven in voormalige Sovjet-archieven naar hun identiteit en nabestaanden speuren. Dat is in zo’n 250 gevallen gelukt; vorige maand nog vonden ze familieleden van een Russische dwangarbeidster, Katja Tsokalo, die hier begraven ligt.

Papiertjes met namen

In een Russisch archief stuitte Reiding vorig jaar op enkele foto’s van voorwerpen die Nederlandse autoriteiten bij het opgraven van de gefusilleerde soldaten hadden gevonden en naar Rusland hadden gestuurd. Daaronder papiertjes met namen − maar onzeker was of die bij de begraven personen hoorden, en bij wie precies.

Ilsja Machametov Beeld Stichting Sovjet Ereveld

Speurwerk naar een van die namen leidde naar de familie Machametov in Kazachstan. Die vermisten inderdaad hun Ilsja sinds augustus 1941: een maand voor aankomst van de krijgsgevangenen in Amersfoort. “We zijn ongelooflijk blij dat hij is gevonden”, laat kleindochter Dilnaz aan Reidings team weten.

“Om 100 procent zeker te zijn zou het DNA van de familie vergeleken moeten worden met de 77 gefusilleerde lichamen op het Sovjet Ereveld”, zegt Reiding. “De familie hoopt dat de Nederlandse autoriteiten dat mogelijk willen maken.”

