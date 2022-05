Zij stemden Fortuyn na de moord - hoe is het nu met ze?

Peter Broer: ‘Pim schroomde niet om zich uit te spreken, dat sprak mij aan’

“Toen Pim Fortuyn in 2001 zei dat hij politieke ambities had, kende ik hem voor mijn gevoel al goed. Ik woonde in Rotterdam en daar was Fortuyn vaak te horen op Radio Rijnmond, waar hij een eigen programma had. Wat hij daar zei, sprak me aan. Fortuyn schroomde niet om zich uit te spreken of controversiële stellingen te poneren en zo het debat op gang te helpen.

“Ook was hij wars van heilige huisjes over de verzorgingsstaat en het immigratievraagstuk. Ik was het niet altijd met hem eens, maar zijn manier van spreken beviel mij. Het verwijt dat Fortuyn racist was heb ik altijd afgewezen. Fortuyn was niet tegen buitenlanders, zoals Wilders en Baudet dat in mijn ogen wel zijn, hij was tegen slecht gedrag en was de eerste die dat hardop uitsprak.

“Uiteindelijk was het vooral de persoon Fortuyn die me overtuigde om op hem te stemmen. Hij was flamboyant en authentiek en niet het archetype van een politicus, in tegenstelling tot Dijkstal, Melkert en Kok. Ik weet nog dat mensen zeiden dat Fortuyn met niemand kon samenwerken. Toch had hij in Rotterdam in no time een coalitie gevormd.

“Uiteindelijk was Fortuyn natuurlijk ontzettend gehypet en ik ben daarin meegegaan. Twee keer stemde ik op hem, in Rotterdam op Leefbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen en vlak na zijn dood landelijk op de LPF. En ondanks zijn moord denk ik dat Fortuyn echt een verschil heeft gemaakt, het debat is sindsdien veranderd.

“Later stemde ik ‘gewoon’ weer VVD, net als in de periode voor 2002. De LPF was in een bende ontaard en je moet kiezen hè. De VVD is mij jarenlang goed bevallen. Nu vind ik dat Rutte zijn langste tijd heeft gehad, maar ik zie nog geen premier-waardig alternatief, ook niet binnen de VVD.”