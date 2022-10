Zij ontsnapten uit de gevangenis: het is moeilijk, maar niet onmogelijk

Ontsnappen uit een gevangenis met een geïmproviseerd touw van lakens, het klinkt als iets uit een stripboek. Toch heeft dinsdagnacht een gedetineerde in Alphen aan de Rijn op deze manier geprobeerd zijn vrijheid te heroveren. De gevangene wist een ruit en tralies te verwijderen en probeerde zo op vrije voeten te komen. De poging was tevergeefs: nog binnen de gevangenismuren werd de man opgepakt.

Het is niet de eerste gevangene die een vluchtpoging doet. Hoe vaak komt dit voor? En lukt het weleens? Sinds 2017 zijn er vijf uitbraken geweest, laat het ministerie van justitie weten. In alle gevallen werd de gevangene uiteindelijk weer opgespoord. Zoals Hulda T., zij gebruikte een verfkrabber om zich de gevangenis van Breda uit te graven. Ze was tot acht jaar veroordeeld voor een dubbele poging tot moord, en moest nog 21 maanden uitzitten toen ze het hazenpad koos. Een maand na haar ontsnapping werd ze weer aangehouden.

Helikopter en zware wapens

Gevaarlijker was de ontsnappingspoging van Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond in 2017. Hij schakelde een Colombiaanse piloot en zwaarbewapende handlangers in, die hem uit de gevangenis op zouden pikken. De politie kreeg echter hoogte van zijn plannen en wist de uitbraak te voorkomen.

Benaouf zat sinds 2012 vast voor opdracht geven tot een liquidatie. Opvallend is dat hij geen nieuwe straf kreeg opgelegd, ontsnappen uit de gevangenis in Nederland is namelijk niet strafbaar. Iemand helpen bij een uitbraak is dat wel. A.’s handlangers gingen stuk voor stuk de gevangenis in.

De uitzondering

Succesvolle uitbraken zijn zeldzaam, maar ze bestaan wel. Een voorbeeld hiervan is Halil Havar in 1991. Hij is de eerste die via de lucht uit een Nederlandse gevangenis wist te ontsnappen. Een kleine tweepersoons helikopter landde op de luchtplaats van de gevangenis van Leeuwarden, waarna Havar instapte. De politie wist een halfuur later de helikopter op te sporen, maar van Havar en de piloot ontbrak elk spoor. Hij vluchtte naar zijn thuisland Turkije, waar hij in 1994 opnieuw werd veroordeeld wegens een drugsdelict, dit keer voor een periode van 30 jaar.

Lees ook

Vluchten uit de gevangenis in Zutphen kan niet meer, of straks weer wel?

Na de ontsnappingspoging in Zutphen van zondag, krijgt Nederland per 1 maart een eerste extra beveiligde afdeling voor criminelen die achter tralies doorgaan met hun praktijken en vluchtgevaarlijk blijven. Maar is zo’n afdeling de oplossing?