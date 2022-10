Ziekenhuizen staan voor lastig dilemma: diep in het rood of personeel afstoten

De looneis van de vakbonden dreigt ziekenhuizen diep in het rood te duwen, zo waarschuwen economen van ABN Amro vandaag in een sectoranalyse. De FNV wil dat personeel 12,5 procent salaris erbij krijgt als compensatie voor de hoge inflatie. Dat kost de ziekenhuizen volgend jaar zoveel geld dat zij volgens ABN Amro gezamenlijk 700 miljoen euro verlies zullen draaien.

Verlies van honderden miljoenen is onwenselijk, toch is het volgens de sectoranalisten belangrijk om goed naar de zorgmedewerkers te luisteren. “De sector bevindt zich in een neerwaartse spiraal en daarom moet de zorgmedewerker op de eerste plek worden gezet”, zo staat in de analyse.

Een symptoom van die neerwaartse spiraal is de twijfel die er is bij zorgmedewerkers om verder te gaan in de sector. Een op de tien medewerkers dreigt de zorg in te ruilen voor een andere sector, zo laat onderzoek zien van het Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen. “Een mager loonbod duwt hen misschien over de streep”, aldus de analisten.

Rood staan

Zij zien ook dat de werkdruk oploopt door het hoge ziekteverzuim als gevolg van covid en door verloop van personeel uit onvrede over de cao. Eerder bleek al uit een andere analyse van ABN Amro dat de gezondheid van zorgpersoneel onder druk staat. Geen geld hebben en telkens rood staan zorgt voor spanning, en is ongezond.

De analisten van ABN Amro wijzen op uitspraken van bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Hij uitte een maand geleden zijn zorgen over financiële problemen onder zorgpersoneel. Mede door de hoge inflatie is bij 5 tot 10 procent van de zorgmedewerkers loonbeslag gelegd, zei Van den Bosch.

Verder als zzp’er

Daar komt nog bij dat medewerkers, vooral jongeren, bij een achterblijvende cao eerder zullen besluiten om verder te gaan als zzp’er, zegt sectoranalist van ABN Amro Anja van Balen. “Zij denken dat ze toch wel worden ingehuurd omdat er zo’n schreeuwend tekort is aan mensen. En als zzp’er hebben ze meer loon en vrijheden.”

Tegelijkertijd zijn de financiële mogelijkheden van de ziekenhuizen beperkt. Een verliesjaar accepteren is voor ziekenhuizen voor de korte termijn acceptabel, stellen de sectoranalisten. Ziekenhuizen gaan dan niet failliet. Wel ontbreekt dan het geld voor innovatie, terwijl dat juist zo nodig is om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden.

“Het is onvermijdelijk dat iedereen water bij de wijn doet”, zegt Van Balen. “De zorgmedewerkers kunnen dat door begrip te tonen dat het zo snel niet lukt om de volledige compensatie te betalen, de overheid door te zeggen dat in 2023 een extra bonus mogelijk is, de ziekenhuizen door een jaar een nulresultaat (geen winst, geen verlies, red.) te accepteren en de banken door dat nulresultaat voor deze keer niet erg te vinden.”

